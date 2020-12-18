В ходе рабочего визита в Королевство Бельгия министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с комиссаром ЕС по вопросам добрососедства и расширению Оливером Вархели.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом, включая торговлю, энергетику, транспорт и связь, инвестиции, разработку нового соглашения, которое ляжет в правовую основу отношений, и другие вопросы.

Говоря о текущей ситуации в регионе, министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о 44-дневной войне, выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, военных преступлениях, совершенных Арменией в этот период, и нападениях на мирных жителей. Рассказав о совместном заявлении от 10 ноября и его реализации, министр сообщил о новых рамках безопасности и перспективах сотрудничества в регионе после прекращения боевых действий.

Комиссар Оливер Вархели сказал, что ЕС хочет помочь людям, пострадавшим от военных операций в регионе. Была подчеркнута необходимость оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся в рамках координации с азербайджанской стороной.

Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az