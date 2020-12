В 1992 году я посетил Агдам с представителями двух французских НПО. Я помню этот памятник матерям шехидов. 28 лет спустя его больше нет ввиду того, что армяне стирают с лица земли памятники истории и культуры.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал всемирно известный фотограф иранского происхождения Реза Дегати, проиллюстрировав свои слова соответствующими фотографиями.

Ağdam, #Azerbaijan In 1992, I was in Ağdam with two french NGOs. I remember this monument dedicated to the mothers of the martyrs. 28 years later this monument doesn’t stand anymore as a result of the armenian forces willingness to erase memories of culture and history #karabakh pic.twitter.com/k3uPxdJBPx

— REZA (@REZAphotography) December 16, 2020