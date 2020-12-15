Мой дед рассказывал, что родился в Азербайджане. Также этот факт подтверждается из его дневника. Но, к сожалению, этот вопрос я так и не изучил до конца. Пока у меня не было такой возможности. Но я хотел бы знать, где именно родился дед. Сложность в том, что он был репрессирован и точных сведений о нем нет.

Об этом заявил один из популярных актеров российского телевидения и кинематографа Андрей Носков.

«Я приезжал с гастролями в Баку. Это прекрасный город, гостеприимный, дружественный, поистине столица государства с присущей ей широтой и красотой. Было бы здорово сейчас оказаться там, но еще лучше приезжать в Азербайджан в летнее время. Помню, как нас возили в Азербайджане купаться, мне очень понравилось. Мои друзья говорят, что я южный парень непонятной национальности, потому на юге я расцветаю, наполняюсь его энергетикой», — приводит слова актера «Москва-Баку».

«Однажды я привез домой из Азербайджана кувшин, с которым связан интересный случай. Мы с моими азербайджанскими коллегами бродили по Старому городу в поисках красивых мест, а потом свернули во дворик, где сидел аксакал. Сначала я подумал, что мы попали на рынок, но потом понял, что это был частный дворик. Аксакал был хозяином того самого кувшина, и мы с коллегами уговорили его продать мне. Сейчас он стоит у меня на видном месте, ему, наверное, лет 100. Это красивая национальная вещь», — отметил Носков.

Minval.az