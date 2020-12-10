Компания DEPA, национальный поставщик природного газа в Грецию, начнет закупать азербайджанский газ по Трансадриатическому газопроводу (TAP) к концу года.

Об этом рассказал министр окружающей среды и энергетики Греции Костис Хатзидакис.

«Мы с нетерпением ждем начала поставок коммерческих объемов газа на греческий рынок и, в частности, в DEPA в рамках существующего контракта на поставку газа с месторождения «Шахдениз» до конца года», — сказал Хатзидакис, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на Euroaktiv.

Он также отметил, что благодаря этому трубопроводу в сочетании с такими проектами как Греческо-болгарский интерконнектор (IGB) и терминал сжиженного природного газа в Александруполисе, Греция становится наиболее важным транзитным узлом для транспортировки альтернативных источников природного газа в Юго-Восточной Европе.

Напомним, что на днях, спустя четыре с половиной года после начала строительных работ в греческом городе Салоники, начаты коммерческие операции на 878 — километровой газотранспортной системе TAP. Многонациональная промышленная команда профессионалов усердно и эффективно работала в сложных условиях для своевременной сдачи в эксплуатацию этой стратегической части энергетической инфраструктуры.

TAP – европейская ветвь «Южного газового коридора», связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 млрд кубометров природного газа. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза, до 20 млрд кубометров в год.

Minval.az