В Азербайджане обсуждают очередные «новости Россельхознадзора»: в Россию запрещено ввозить из Азербайджана томаты и яблоки. Как указывается в сообщении Россельхознадзора, «в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения».

Москва утверждает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов. Тем не менее знакомые с ситуацией источники в столице Азербайджана, о чем уже сообщал Minval.az, отмечают: «Решение было неожиданностью для нас в данный момент, когда мы возлагаем большую надежду на устойчивый рост товарооборота с Российской Федерацией». В Баку напомнили, что азербайджанские томаты высоко ценятся российскими потребителями, что они экспортируются в Россию десятки лет, и никогда не было серьезных причин для их запрета, наконец, «в последние годы производители все более склонны к использованию исключительно передовых технологий борьбы с вредителями и органических препаратов». Переговоры о судьбе «помидорного экспорта» уже идут, в Баку уверены, что это просто «техническая ошибка», и в ближайшее время позиция Россельхознадзора поменяется.

Справедливости ради, одновременно Россельхознадзор запретил поставки томатов и перца из Армавирской области Армении. Но, во-первых, томаты и перец — для Армении далеко не «основная» продукция, на армянских рынках не раз появлялись ввезенные через Грузию турецкие томаты, что вызывало в ереванской околополитической «тусовке» огромный шум. А во-вторых, запрет в случае с Арменией касается одной области, в то время как в отношении Азербайджана речь идет не об отдельных регионах, а обо всей стране.

Ни на какую политическую подоплеку в решении Россельхознадзора в Баку не намекают — по крайней мере вслух. Но

Впрочем, еще в апреле нынешнего года Плодоовощной союз России выступил с инициативой временного запрета на ввоз на территорию страны иностранных томатов и обратился в Минсельхоз России с просьбой на два месяца заморозить поставки томатов из Азербайджана, а также Турции, Марокко и Китая — для защиты местных производителей. Эксперты уже тогда предупреждали: российские производители в лучшем случае «закрывают» половину потребностей рынка, и если «опустить шлагбаум» перед томатами из Азербайджана, Турции и т.д., то «дозволенные» томаты многократно взлетят в цене. И это еще не считая разницы в качестве. И что же — Россельхознадзор все же решил «позаботиться» о российских производителях? Или тут что-то другое?

В самом деле, Россельхознадзор в прошлые годы с удивительной оперативностью обнаруживал что-то недозволенное то в грузинском вине и «Боржоми», то в молдавских соках, то в латвийских шпротах, то в турецких помидорах, причем как раз в то время, когда в Москве были очень недовольны политикой этих стран. И что же — теперь «Россельхознадзор» воспитывает уже нас? И «кидается помидорами» в ответ не то на запуск трубопровода ТАР, не то вообще на победу в Карабахе?

Но, прежде всего, «ответ» явно не в масштабе. И самое главное, подписанное 10 ноября Трехстороннее соглашение по Карабаху предполагает очень высокий уровень доверия между Баку и Москвой. Словом, не тот фон, чтобы по политическому заказу отыскивать томатную моль и плодожорку.

И здесь можно было бы поставить точку и посоветовать подождать развития событий, если бы не некоторые обстоятельства. Российские державные СМИ эту самую политическую подоплеку в «помидорном» решении уже обозначили. Небезызвестный телеканал «Царьград» цитирует на своем сайте не кого-нибудь, а телеграмм-канал WarGonzo, где военный эксперт Леонков объявляет эти санкции «наказанием» Азербайджана за гибель вертолета Ми-24 и заявляет, что извинений, помидор и яблок ему, дескать, мало. На WarGonzo, конечно, можно было бы вообще не обращать внимания, но тут его измышления цитирует «Царьград», а это уже другой уровень и другой «вес». Более того, одновременно уже минобороновский телеканал «Звезда» устраивает свою «информационную войну» против Турции, которая, по уверениям приглашенных экспертов, поставляет Украине беспилотники «Байрактар» и помогает Киеву готовить на Донбассе «карабахский вариант». Ту же версию излагают и российские онлайн-издания, близкие к официальным кругам. И словно в насмешку, Россельхознадзор вслед за азербайджанскими помидорами решил заняться и турецкими.

И как теперь это все понимать? Все это совпадения и не более того? Или же определенные круги в первопрестольной всерьез вознамерились вернуться к тактике «помидорно-яблочных войн» в большой политике? Но если так, если под угрозой оказался тот самый климат доверия в отношениях Москвы, Анкары и Баку,…то «помидорных вредителей» надо искать не в бакинских томатах, а в московских кабинетах. Пардон за неполиткорректность.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az