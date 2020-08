Протесты, перерастающие в беспорядки, начались в американском штате Луизиана после того, как полицейские застрелили афроамериканца, пытавшегося сбежать при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По его сведениям, несколько десятков людей вышли на улицы города Лафайетт, где полицейские вечером 21 августа выстрелили в спину 31-летнему Трейфорду Пеллерину, пытавшемуся скрыться после неудачной попытки задержания. Позднее он умер в больнице.

Начавшиеся мирно протесты ночью переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Полицейские вынуждены были применить дымовые шашки для разгона толпы. Протестующие взрывали петарды и жгли покрышки на проезжей части. Несколько участников протестов были задержаны.

В пятницу вечером в полицию Лафайетта поступил звонок о мужчине, пытающемся зайти в магазин с ножом. Прибывшие на место служители правопорядка попытались остановить его при помощи электрошокера, однако он не сработал, и полицейские были вынуждены применить оружие, произведя около 10 выстрелов. Мужчина был доставлен в больницу, где умер от полученных ранений. Местное отделение правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод» назвало инцидент проявлением «полицейского беспредела по отношению к темнокожему человеку», ведется расследование обстоятельств инцидента.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих. Имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

On the corner of Evangeline Thruway and Willow Street in #Lafayette #Louisiana! Justice for #TrayfordPellerin pic.twitter.com/5XiFSZmm5M

— John Weatherall III (@johneweatherall) August 23, 2020