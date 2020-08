Над лесным пожаром в районе американского города Лоялтон, штат Калифорния, поднялся редчайший огненный торнадо. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

Редкое природное явление не стало неожиданностью для синоптиков. Национальная метеорологическая служба обратила внимание на появление над пожаром так называемого пирокумулятивного облака и успела оповестить местных жителей и пожарных об угрозе формирования огненного торнадо и усилении исходящего ветра до 27 метров в секунду. В результате никто не пострадал.

В интервью газете Sacramento Bee метеоролог Уэнделл Хохманн отметил, что, по его информации, Национальная метеорологическая служба впервые опубликовала предупреждение такого рода. Людям, оказавшимся в непосредственной близости к стихийному бедствию, рекомендовали немедленно укрыться в подвалах или на нижних этажах наиболее крепких зданий.

The first ‘Fire Tornado’ to set off the “fire tornado” warning in history. Incident occurred today in Northen California. #LoyaltonFIRE pic.twitter.com/ISSzR5mVa2

