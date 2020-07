Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар выразил обеспокоенность по поводу обстановки на азербайджано-армянской границе, где с 12 июля идут перестрелки.

«Крайне обеспокоены перестрелкой на армяно-азербайджанской границе. Для обеих стран крайне важно продемонстрировать сдержанность, использовать все каналы связи напрямую и посредством сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отметил Клаар в своем микроблоге Twitter.

Very concerned about exchange of fire on Armenia-Azerbaijan border. Important for both countries to show restraint and to use all channels of communication, both direct and the good offices of the #OSCE Minsk Group Co-Chairs

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) July 13, 2020