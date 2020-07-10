Президент США Дональд Трамп раскритиковал систему удаленного обучения и назвал ее ужасной. Об этом глава Белого дома написал в пятницу в Twitter.

«Дистанционное обучение оказалось ужасным в сравнении с [очным] обучением в школах, университетах», — отметил президент.

Трамп подчеркнул, что школы необходимо открыть для посещения осенью.

Now that we have witnessed it on a large scale basis, and firsthand, Virtual Learning has proven to be TERRIBLE compared to In School, or On Campus, Learning. Not even close! Schools must be open in the Fall. If not open, why would the Federal Government give Funding? It won’t!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2020

Ранее он неоднократно указывал на необходимость открыть образовательные учреждения для посещения. В среду президент заявил о возможности лишить школы финансирования в том случае, если они не откроются в ближайшее время, напоминает ТАСС.

Как написал президент США 6 июля в Twitter, его оппоненты-демократы по политическим причинам настаивают на том, чтобы американские образовательные учреждения не возобновляли осенью обучение в очной форме в условиях пандемии коронавируса.

Minval.az