Президент США Дональд Трамп раскритиковал систему удаленного обучения и назвал ее ужасной. Об этом глава Белого дома написал в пятницу в Twitter.

«Дистанционное обучение оказалось ужасным в сравнении с [очным] обучением в школах, университетах», — отметил президент.

Трамп подчеркнул, что школы необходимо открыть для посещения осенью.

Now that we have witnessed it on a large scale basis, and firsthand, Virtual Learning has proven to be TERRIBLE compared to In School, or On Campus, Learning. Not even close! Schools must be open in the Fall. If not open, why would the Federal Government give Funding? It won’t!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2020