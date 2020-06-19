Президент США Дональд Трамп заявил, что с теми, кто выйдет на акции протеста в Оклахоме, где в субботу, 20 июня, состоится его митинг, что с ними будут обращаться не как в других городах страны, в которых проходили протесты и беспорядки. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что со всеми «протестующими, анархистами, подстрекателями, грабителями или неудачниками», которые направляются в Оклахому, «обойдутся не так, как это было в Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе».

«Это будет выглядеть совсем по-другому!» – написал Трамп.

Minval.az