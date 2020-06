Президент США Дональд Трамп заявил, что с теми, кто выйдет на акции протеста в Оклахоме, где в субботу, 20 июня, состоится его митинг, что с ними будут обращаться не как в других городах страны, в которых проходили протесты и беспорядки. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что со всеми «протестующими, анархистами, подстрекателями, грабителями или неудачниками», которые направляются в Оклахому, «обойдутся не так, как это было в Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе».

«Это будет выглядеть совсем по-другому!» – написал Трамп.

Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene!

