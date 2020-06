Адвокат семьи погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, Бенджамин Крамп обратил внимание на произошедший ранее в Чикаго инцидент, при котором, по сообщениям СМИ, полицейские вытащили темнокожую женщину за волосы из автомобиля, после чего прижали ей коленом шею.

Инцидент в Чикаго произошел несколько дней назад на фоне протестов в ряде американских городов из-за гибели Флойда. Он скончался в больнице после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его в таком положении не менее восьми минут.

«Это просто позорно!» — написал Крамп в Twitter, разместив появившуюся ранее на американском ТВ видеозапись с места инцидента в Чикаго.

По сообщению местного издания Chicago Tribune, речь идет о задержании 25-летней Мии Райт. Вместе с семьей и друзьями она отправилась в торговый центр, который оказался закрыт. По сведениям телеканала CBS, стражи порядка заподозрили Райт и людей, которые находились вместе с ней, в грабеже.

На парковке, по словам девушки, ее автомобиль окружили полицейские, которые стали бить стекла дубинками, а затем вытащили ее из машины за волосы. Как рассказала Райт, офицер полиции повалил ее на землю, после чего наступил ей коленом на шею. При этом девушка отметила, что хотела сама выйти из автомобиля с поднятыми руками.

«Я думала лишь о Джордже Флойде, это могла быть еще одна подобная ситуация», — приводятся в материале издания слова девушки.

Газета отмечает, что после инцидента двоих полицейских освободили от полномочий, при этом саму Райт обвинили в нарушении общественного порядка. Адвокат девушки потребовала снять с нее обвинения.

В офисе прокурора округа Кук отметили, что в курсе инцидента и проводят проверку, в том числе в отношении действий сотрудников полиции.

More about this act of police brutality against Mia Wright by Chicago police: https://t.co/wUNIjUxiW2

— Benjamin Crump, Esq. (@AttorneyCrump) June 7, 2020