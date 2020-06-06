«Оружейный шок» — именно так можно назвать состояние, в котором находится сегодня армянская верхушка. В фокусе внимания оказался Давид Шахназарян, бывший начальник государственного управления национальной безопасности Армении. В интервью телекомпании ArmNews он обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главу минобороны этой страны Давида Тюонояна в том, что они втянули страну в незаконную торговлю оружием.

Реакция последовала незамедлительно. Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян с металлом в голосе изрекла: «…Сообщаю, что министр обороны Давид Тоноян призывает озвучившего обвинения деятеля как можно скорее сообщить о преступлении в компетентные правоохранительные органы». Не уточнив при этом, каковы шансы, что правоохранительные органы начнут расследование столь щекотливого дела, особенно в условиях армянской конкретики с открытым давлением исполнительной власти на суды. Но этим дело не ограничивается. Опровергать обвинения в адрес нынешних властей Армении взялся еще и замминистра обороны Габриел Балаян. Который в беседе с журналистами с армейской прямотой заявлял: “С 2018 г с тех пор, как было сформировано нынешнее правительство, во главе с премьер-министром, с участием какой-либо третьей страны, в том числе в лице Минобороны, подобной сделки не было”, — отвечая таким образом уже на обвинения со стороны Микаела Минасяна, зятя Сержа Саргсяна и бывшего посла Армении в Италии и Ватикане. Словом, судя по многим косвенным признакам, нынешнего «оружейного скандала» испугались в Армении всерьез.

Здесь, пожалуй, нужна небольшая ретроспектива. «Оружейный скандал» запалил еще в марте не кто иной, как Никол Пашинян собственной персоной, заявив, что Армения во времена Сержа Саргсяна покупала у России не современное оружие, а «металлолом». «Ответка» прилетела в конце мая — Микаел Минасян, как уже рассказывал Minval.az, на своей странице в ФБ раскрыл всю схему, как Армения покупала у России по льготным ценам оружие и перепродавала его в «третьи страны» (в частности, была названа ОАЭ). Как утруждал Минасян, «уполномоченным» премьер-министра в этом вопросе выступал некий Давид Галстян, владелец некоего офшора, через который все и продавалось. Более того, по словам экс-посла, Пашинян командировал в Россию генерала Аршака Карапетяна, своего советника, чтобы «замять скандал». Теперь свои разоблачения представляет публике еще и Давид Шахназарян…Словом, скандал разгорается, и это для Армении по-настоящему опасно. Строго говоря, подозрения, что эта страна активно вовлечена в «черный трафик» оружия, существовали и существуют еще с девяностых. Причем слишком многое указывало на то, что через Армению Россия переправляет оружие тем его «покупателям», связи с которыми ей очень не хотелось бы «светить», а сам Иреван выступал в роли этакой «страны-прокладки». Но на сей раз, судя по всему, все иначе. Что именно «нахимичили» с российским оружием в Иреване, начали ли там играть в оружейные игры с непозволительной для «форпоста» и «фирмы-прокладки» самостоятельностью, попытались ли «крысятничать» в дележе прибыли от этой самой оружейной коммерции, наконец, не появились ли в числе «клиентов» те страны и группировки, вооружать которые в планы РФ не входило, или просто «сработали недостаточно чисто», и в результате трафик просто отследили — версии можно строить до бесконечности. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что армянская оружейная коммерция всерьез рассердила Москву. А это уже серьезно. Насколько успешно Пашиняну и его «спецпосланнику» Карапетяну удалось погасить скандал — вопрос открытый, но если теперь следуют новые разоблачения, то ими вполне могут заинтересоваться не только в экспертном сообществе, но и в ведомстве Сергея Шойгу. А вот это уже очень опасно. Так как может поставить под удар канал приобретения Арменией российского оружия, где от «благорасположения» Кремля и «Арбатского военного округа» зависит едва ли не больше, чем от формулировок договоров и соглашений. Достаточно вспомнить историю «Искандеров», которые РФ отказалась продать Беларуси.

А оружие для воюющей страны — это по сути вопрос выживания. Замполиты и прочие представители военного агитпропа могут цветисто рассуждать о «боевом духе» и о том, что воюет не железо, а люди, но боевые офицеры не зря наставляют новобранцев: «Учите матчасть!» И вот эту самую «матчасть», так необходимую для войны с Азербайджаном, Армения, напомним, не приобретает на открытом рынке, а получает от России. И даже не по льготным ценам, а чаще всего в подарок. И если теперь этот «подарочный бонус» для Иревана закрывается — это для Армении настоящая катастрофа.

Понятно и другое. Эта самая «оружейная катастрофа» накрывает Армению как раз в тот момент, когда здесь и без того нарастает перепуг по поводу жестких заявлений официального руководства Азербайджана и учений вооруженных сил нашей страны. Пока что глава пресс-службы МИД Армении Анна Нагдалян заводит привычную шарманку насчет «антиармянских заявлений», за чем явно читается стремление Армении заручиться внешней поддержкой на случай силового сценария. Но если в Москве возмущены «оружейно-контрабандным самоуправством» своего форпоста,..то станут ли «вписываться» за него со всей ожидаемой мощью? К тому же в Иреване наиболее здравомыслящие понимают и другое: заинтересоваться армянской оружейной коммерцией могут не только в России. В 2008 году через Армению прошла партия нелегального оружия из Болгарии — автоматических пистолетов и противотанковых ракет, которое потом «всплыло» у проиранских боевиков в Ираке. Иреван тогда имел серьезные шансы «влететь» под серьезные санкции со стороны США. Приложив титанические усилия, Армения от неприятностей увернулась, но сегодня ей может уже так не повезти. Особенно после отправки в Сирию в состав российской военной миссии подготовленных с помощью США саперов. И еще лучше не забывать о закрытии неба стран Европы для армянской авиации, где обвинения в «воздушной контрабанде», в том числе оружия, тоже сыграли не последнюю по важности роль. А значит, отреагировать могут и на западном направлении, причем необязательно, что эта реакция будет обозначена вслух. Где у Армении, как показывают последние официальные заявления руководства ЕС, и так полное «еврофиаско». На «западном фронте» перемены, да еще такие, что расстановка сил меняется коренным образом. И «неприятности» здесь плюсуются, как переговоры в американском суде — со всеми вытекающими.

А на таком фоне попытки отреагировать на надвигающуюся «оружейно-политическую» катастрофу при помощи «микрофонных истерик» Шушан Степанян и Анны Нагдалян — это примерно то же самое, что пытаться завесить юбками брешь в плотине. И даже, пардон, «штаны с лампасами» от Габриела Балаяна здесь помогут мало.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az