Сотрудники телекомпании Си-Эн-Эн, по мнению президента США Дональда Трампа, является «больными неудачниками», у которых «очень плохой рейтинг».

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter, комментируя очередные «fake news» телеканала.

«Ну вот опять. Вымышленные новости. Си-Эн-Эн обвиняет Россию, Россию, Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами», — написал Трамп в своем Twitter.

И посетовал, что телевизионщики не могут вместо России обвинять Китай.

Трамп не уточнил, какие именно материалы Си-Эн-Эн имеет в виду. Однако, очевидно, что речь идет о сюжете, в котором эксперт телекомпании предположил, что в начавшихся в Миннеаполисе и других городах массовых беспорядках есть «русский след».

Напомним, что волнения в США начались после убийства полицейским темнокожего гражданина при задержании.

Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Can’t blame China because they need the cash?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020