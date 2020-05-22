Уровень воды в Каспии достиг критически низкой отметки. Об этом заявила глава иранского Национального центра изучения и исследования Каспийского моря Сари Масуме.

По ее словам, уровень воды в Каспийском море в прошлом году (2019) снизился примерно на 13 см по сравнению с 2018, сообщает информационное агентство Исламской Республики.

«Оценка уровня воды в Каспийском море в конце зимы 2019 показывает, что уровень воды в Каспийском море упал до самого низкого уровня за последние 30 лет в 2019, следуя тенденции снижения с 1995», — отметила она.

«Согласно этой оценке, средний уровень воды в этом году снизился на 13 см по сравнению с 2018 годом, составив 27,18 метра», — указала руководитель центра.

Глава Национального центра исследований Каспийского моря сказала, что основной причиной падения стало сокращение притока воды из реки Волги в качестве источника обеспечения около 80% воды, поступающей в Каспийское море.

Бани Хашеми заявила, что повышение средней температуры Каспийского моря является еще одной причиной снижения уровня воды в этом море.

«В 2019 году по сравнению с 2018 средняя температура Каспийского моря поднялась на две десятых градуса и по сравнению с долгосрочным средним значением стала теплее на один градус», — пояснила она.

По ее словам, экспертное исследование показывает, что в долгосрочной перспективе снижение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться из-за изменения климата и испарения воды, хотя и с ежегодными колебаниями.

Minval.az