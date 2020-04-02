Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Кельбаджарского района вооруженными силами Армении.

В заявлении говорится, что вот уже более 30 лет Армения на глазах у мирового сообщества открыто проводит свою агрессивную политику.

«Ровно 27 лет назад в результате масштабной наступательной операции, проведенной армянскими вооруженными силами с 27 марта по второе апреля, был оккупирован расположенный за пределами Нагорно-Карабахского региона Кельбаджарский район Азербайджана площадью 1936 квадратных километров, который на момент оккупации состоял из одного города, одного поселка и 122 сел с общей численностью населения до 60 тысяч человек. Оккупация Кельбаджарского района Азербайджана армянскими вооруженными силами, по сути, вывела конфликт на новый уровень», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что помимо этого в результате оккупации были разграблены, сожжены, разрушены и уничтожены архитектурные памятники на территории Кельбаджарского района. На территории Кельбаджарского района есть такие эксплуатируемые золотые месторождения как Сейюдлю (Зод) (запасы 112,5 тонны), Агдуздаг и Тутхун (свыше 13 тонн). Также на территории района находятся месторождения Агйатаг, Левчай, Чорбулаг с общими запасами ртути промышленного значения в 850 тонн, Гамышлы и Агйара – с запасами более 200 тонн, месторождение туфа Килсели, пригодного для изготовления камня, с запасом более 10941 тысяча кубометров, месторождение глины в Кешдеке с запасом в 1312 тысяч кубометров, пригодной для изготовления кирпича, месторождение перлита в Кечелдаге с запасом 4473 кубометра, используемого как легкий заполнитель бетона, два месторождения облицовочного камня общими запасами в 2,2 миллиона кубометров, смешанные песочно-гравиевые месторождения Чапли с запасом в 2540 тысяч кубометров, четыре месторождения мраморного оникса, обладающего декоративными свойствами (запасы 1756 тонн), месторождение нефроида (801 тонна), одно месторождение обсидиана с запасами в 2337 тонн, одно месторождение лиственита с запасами в 1067 тонн.

«На оккупированной территории находятся такие источники минеральной воды, как Йухары Истису, Ашаги Истису, Кешдак, Гарасу, Тутхун, Мозчай, Готурлусу, обладающие ценными лечебно-бальнеологическими свойствами (общий запас 3093 кубометра), благодаря которым Кельбаджар обрел мировую славу. Город Кельбаджар расположен в окружении горных цепей Муровдаг, Шахдаг, Варденис, Мыхтокен, Карабах и Карабахского нагорья. Самыми высокими точками являются Джамыш даг (3724 метра) и Делидаг (3616 метров). На территории залегают вулканические породы, относящиеся к верхнемеловому периоду, палеогену, неогену и антропогену. Крупнейшей рекой является Тертер (верхнее течение) и ее рукава — реки Лев, Тутгунчай и другие», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что находящееся в настоящее время под оккупацией Сарсангское водохранилище было построено в 1976 году на Тертерчае. С того момента, как водохранилище попало под оккупацию, армяне зимой, когда нет острой потребности в воде, специально сбрасывают 85-90 процентов воды. А когда потребность есть, то сбрасывают 10-15 процентов. Это приводит к понижению уровня воды, что делает невозможным орошение. Наносится большой урон посевным площадям, зеленые насаждения без воды погибают, возникает серьезная экологическая напряженность. Население в 400 тысяч человек, проживающее ниже водохранилища, находящегося в аварийном состоянии, живет под постоянной угрозой.

«Помимо этого, в результате военной агрессии до 60 тысяч жителей Кельбаджара в рамках этнической чистки были изгнаны со своих родных земель, 511 мирных жителей убиты, а 321 человек взяты в плен и пропали без вести. В настоящее время население Кельбаджарского района проживает в 707 населенных пунктах 56 районов и городов Азербайджана.

В ходе 3194-го заседания Совбеза ООН шестого апреля 1993 года было принято заявление председатель Совета безопасности. В документе, наряду с констатацией факта наступления на Кельбаджар, также было отражено требование по немедленному выводу войск из района. В заявлении указывалось, что Совбез признает суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность территорий всех государств региона.

В ходе 3205-го заседания Совбеза ООН 30 апреля того же года была принята резолюция 822 относительно армяно-азербайджанского конфликта. Документ требовал незамедлительного вывода оккупационных сил из Кельбаджарского района и других территорий Азербайджана, оккупированных в последнее время. Эта резолюция была обоснована заявлениями председателя Совбеза от 29 января и шестого апреля 1993 года, а также фактами, содержащимися в докладе Генсека ООН от 14 апреля того же года. В документе выражается обеспокоенность Совбеза в связи с ухудшением отношений между Арменией и Азербайджаном, тем самым признается участие Армении в конфликте в той или иной форме. Помимо этого, в резолюции было выражено уважение суверенитету и территориальной целостности стран региона, а также в очередной раз было отмечена неприемлемость использования силы для захвата территории.

В целом, в результате этой военной агрессии Армении, которую она выдает за «право на самоопределение» армянской общины Нагорно Карабахского региона Азербайджана, жители численностью свыше миллиона человек стали вынужденными переселенцами, и политика военной агрессии, проводимая армянами, как и во все времена сопровождалась массовой резнёй. Таким образом, в 1988-1993 годах в результате военной агрессии Армении погибло 20 000 азербайджанцев, 50 000, получив телесные повреждения различной степени, стали инвалидами. Армения, которой к концу ХХ века удалось создать моноэтническое государство, оккупировала Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, а также такие азербайджанские регионы как Лачын, Кельбаджар, Агдам, Физули, Джебраил, Губадлы и Зангилан, не входящие в административную территорию Нагорного Карабаха. На всех этих территориях армяне осуществили этническую чистку. Ходжалинский геноцид, совершенный в конце ХХ года перед глазами всего мирового сообщества, стал самой кровавой и трагической страницей данной политики», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что нарушение территориальной целостности Азербайджана со стороны Армении, разрушение и присвоение архитектурных памятников, считающихся жемчужинами мировой культуры, грубое и массовое нарушение прав человека полностью противоречат нормам и принципам международного права.

Также отмечается, что в четырех резолюциях Совбеза ООН №№ 822, 853, 874 и 884, принятых в 1993 году ввиду усиления агрессии Армении в отношении Азербайджана, однозначно и решительно подчеркивается неприкосновенность границ Азербайджана и его территориальной целостности. Несмотря на то, что документы Совбеза ООН требуют немедленного, полного и беспрекословного вывода войск из оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, Армения до сих пор не выполняет их.

«Азербайджанское государство никогда не смирится с фактом оккупации. Успешные контрнаступательные операции азербайджанской армии со второго по пятое апреля 2016 года дали Азербайджану большие преимущества с военно-стратегической точки зрения. Азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по врагу, и освободила стратегически важные высоты в северной и южной частях Карабаха. Таким образом, Азербайджан продемонстрировал свой боевой потенциал и способность освободить свои земли.

В 27-ю годовщину оккупации Кельбаджарского района армянскими вооруженными силами свыше 80 тысяч азербайджанцев Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, а также свыше 76 тысяч из Кельбаджарского района призывают мировое сообщество поддержать справедливую позицию Азербайджана для дачи объективной политико-правовой оценки продолжающейся по сей день агрессии Армении против азербайджанского народа.

«Мы требуем от всех международных организаций, принять действенные меры для разоблачения агрессивной политики Армении. Наряду с этим, должен быть услышан голос свыше миллиона людей, ставших жертвами армянской агрессии, и для реабилитации наших нарушенных прав преступные деяния агрессора должны быть осуждены на международном уровне», — говорится в заявлении.

Minval.az