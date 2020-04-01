31 марта Азербайджан отметил одну из самых трагичных дат своей истории — годовщину чудовищной резни мирного азербайджанского населения Баку в 1918 году. По самым приблизительным подсчетам, тогда было убито не менее 20 тысяч человек — женщин, детей, стариков. Основной движущей силой были, конечно, дашнаки, но в расправах над мирным населением активное участие принимали и большевики. В числе прочего, «отличилась» тогда и российская Волжско-Каспийская флотилия, чьи корабли обстреливали с моря «мусульманские» кварталы Баку. Существовали ли подобные планы в январе 1990 года и не предотвратила ли этот чудовищный сценарий акция протеста моряков Каспийского пароходства, которые просто заблокировали Бакинскую бухту, остается только гадать. Но нет сомнений в другом: с таким послужным списком у Каспийской флотилии не было даже теоретических шансов сохранить за собой свою главную базу в Баку даже в статусе «иностранно-гостевой».

Но теперь в вопросе базирования российской флотилии разворачивается новая интрига. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает иностранным гражданам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей. По понятным причинам, в центре внимания общественности оказался оккупированный украинский Крым, где путинский указ еще больше ограничивает в правах тех, кто сохранил гражданство Украины.

Но вот что примечательно. В «запретный список» попали регионы, где находятся крупнейшие российские базы ВМФ — Калининград, единственный незамерзающий порт на Балтике, захваченный у Украины Крым, который РФ превращает в этакий «непотопляемый авианосец». Но в этом списке оказалась и Астраханская область. А вот это уже интересно.

Напомним: потеряв свою базу в Баку, российская Каспийская флотилия была перебазирована именно в Астрахань. Где и стояла, по выражению моряков-острословов, «в камышах», без должной береговой инфраструктуры. По официальным данным, на обустройство полноценной береговой инфраструктуры не было денег. По неофициальным, каспийские адмиралы не сомневались: распад СССР и независимость республик — это ненадолго, и уже очень скоро надо будет поднимать якоря и возвращаться на свою главную базу в Баку.

Но летом 2018 года в российских военных штабах заговорили о перебазировании флотилии в дагестанский Каспийск. Военные эксперты загибали пальцы: Астрахань — это замерзающий порт, корабли стоят даже не в море, а в устье Волги, и зимой могут вообще не суметь выйти в море. Газеты и телеканалы радостно сообщали, как в Каспийске строятся причалы и казармы, как здесь возводится вся береговая инфраструктура, эксперты гадали, с чем связана переброска кораблей вплотную к границам Азербайджана…

Но вот теперь Путин подписывает указ с явной «военно-морской базовой подоплекой», но объявляет «закрытой зоной» не Дагестан, а Астрахань. И как это понимать?

Как минимум имеет право на существование версия, что в Каспийске одноименная флотилия все же чувствует себя не совсем уверенно. Дагестан, несмотря на кремлевское «ручное управление», посланцев Москвы на всех ключевых постах и, подберем самый мягкий эпитет, «расширенные полномочия» силовиков задолго до коронавируса, остается слишком неспокойным регионом. Предположения, что под соусом разговоров о перебазировании флотилии Москва просто увеличивает присутствие в Дагестане вооруженных «силовиков», да еще к тому же не из числа местных жителей, высказывались с самого начала. А это уже не позволяет исключать, что на фоне всех дагестанских проблем главной базой все же остается Астрахань. Более того, планы строительства в той же Астрахани торгового порта как минимум могут быть пересмотрены: столицу «российского Прикаспия» явно превращают в «закрытый город». И тем более не исключено, что речь идет не только и не столько о перебазировании флота в Дагестан, сколько об очередной попытке РФ нарастить военные мускулы еще и на Каспии, с выходом к Ирану, с возможностью обстреливать «Калибрами» цели в Сирии и т.д. И это не считая уже не контролируемой Россией нефтегазовой инфраструктуры. Андрей Козырев, на тот момент глава МИД РФ, так вообще советовал в ответ на подписание в Баку «Контракта века» брать Нефтяные Камни штурмом.

Только вот помнят ли в Москве, что на дворе уже не 1990 и тем более не 1918 год?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az