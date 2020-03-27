«Вечные темы» есть везде, в том числе и в социальных сетях. Одна из них — «надежды и реальность», начиная от попыток повторить дома композиции «глянцевых» фотографий с детьми и заканчивая тем, что заказанные по Интернету, особенно с популярных китайских торговых площадок, товары выглядят совсем не так, как на рекламных фотографиях.

Но одно дело, когда заканчивается крахом попытка повторить эффектный журнальный кадр. И совсем другое, когда катастрофой заканчивается политическая стратегия.

Именно это, по всей видимости, происходит и на оккупированных азербайджанских землях. Где эпидемия коронавируса спровоцировала нешуточное политическое брожение в весьма опасном для верхушки оккупационного режима направлении.

Напомним: как накануне заявил журналистам председатель правления Общественного объединения «Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» Турал Гянджалиев, к нему обратились многие члены армянской общины Нагорного Карабаха, обеспокоенных ситуацией с эпидемией коронавируса в этом оккупированном регионе Азербайджана.

По их словам, число лиц, больных ОРЗ и пневмонией, растет, инфраструктура здравоохранения в удручающем состоянии, тесты отсутствуют, наконец, власти скрывают факты заражения COVID-19. Конечно, Гянджалиеву оставалось только посоветовать своим собеседникам соблюдать правила личной гигиены. После чего депутат Милли Меджлиса от Ханкендинского округа направил своим собеседникам понятный месседж: «По окончании армянской оккупации азербайджанское государство реконструирует медицинскую инфраструктуру в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны, и обе общины будут пользоваться возможностями системы здравоохранения, отвечающей современным стандартам». В переводе: на нормальную медицинскую помощь «самоопределившиеся карабахцы» могут рассчитывать только после деоккупации региона.

А вот это уже серьезно. И по-настоящему опасно для верхушки — и иреванской, и ханкендинской.

В самом деле, есть такое выражение: «Голод — не тетка». В сегодняшних ханкендинских реалиях оно получило актуальное продолжение «А вирус — не дядька». Эпидемия COVID-19 оказалась сильнейшим политическим катализатором: одно дело — рассуждать о «миацуме» под армянский коньяк где-нибудь в беседке в местном парке, и совсем другое — осознать, что за «миацум» придется платить жизнями собственных близких, причем не на войне, а просто в результате полной деградации местной социальной инфраструктуры. И самое главное, нет никаких шансов переменить ситуацию — нищей Армении не хватает денег даже на себя. И да, сегодня это коронавирус, а завтра может оказаться все что угодно вплоть до чумы. В Гадруте, кстати, ее природный очаг, там в двадцатые годы, как некстати напомнило РосТВ, уже бушевала эпидемия чумы, а в каком состоянии находится противочумная служба в оккупированном Карабахе, страшно даже подумать. Неудивительно, что думающая часть местной публики обращается к Туралу Гянджалиеву.

И самое неприятное для армянской верхушки, что эти неудобные настроения проявились как раз накануне фарса под названием «выборы президента Нагорного Карабаха». Политическая пикировка разгорелась вовсю. Никол Пашинян все еще не теряет надежды «зачистить» главный бастион Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна и для начала привести к власти «своего» кандидата Масиса Маиляна, а вот свергнутый карабахский клан полон надежд на реванш и на победу Виталия Баласаняна. Все это сопровождается активной игрой на антитюркском психозе. И вдруг на этом фоне «самоопределившиеся карабахцы» обращаются за помощью…к Гянджалиеву! И тем самым посылают соперникам понятный месседж: «Чума, то есть коронавирус, на оба ваших дома!» Словом, эпидемия CОVID-19 по ту сторону линии фронта нарастает, но она же излечила многих от «миацума головного мозга». И судя по тому, какую истерику в ответ на заявление Гянджалиева подняли армянские СМИ, испугались там всерьез.

Другой вопрос, как на эти неудобные реалии ответит местная верхушка — и иреванская, и ханкендинская. Как сквозь зубы признают иреванские СМИ, оккупированный Карабах оказался в полной блокаде. В Армении объявлено чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса, а на дорогах, ведущих в оккупированный Карабах, появились КПП. Въезд на оккупированные азербайджанские земли временно запрещен. Исключение — для лиц, «зарегистрированных в Арцахе», для грузовых автомобилей и загруженных «легковушек». Обещают, правда, пропустить еще журналистов и «наблюдателей», которые направляются на «президентские выборы», но в том, что их весьма жестко «процедят», сомнений нет. А это уже может быть и первым признаком к подготовке к силовому сценарию. Что уж точно поставит Азербайджан перед необходимостью вмешаться. Планы на этот счет у нашей страны есть, средства тоже, законные основания — тем более. А если еще надо будет направить в освобожденный Карабах врачей и дезинфекторов — это не проблема.

Но, к сожалению, для многих это будет уже слишком поздно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az