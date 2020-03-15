Начало слушаний по делам о коррупции, фигурантом которых является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, перенесли на май, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Times of Israel.

Слушания должны были начаться 17 марта, теперь они состоятся 24 мая.

Накануне министр юстиции Амир Охана объявил о переходе судебной системы страны на работу в режиме чрезвычайной ситуации на ближайшие 24 часа с возможностью продления. Таким образом, рассмотрение дел практически замораживается, слушаться будут только срочные дела. Решение принято, чтобы помешать распространению коронавируса в стране.

В январе генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение в отношении Нетаньяху в суд. Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве еще в ноябре.

В рамках так называемого «дела 4000» Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте «Безека» информации о нем в положительном ключе. Это дело считается самым серьезным из трех.

В рамках так называемого «дела 1000» Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В «деле 2000» Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

Minval.az