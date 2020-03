Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в своём твиттере предположил, что коронавирус CoViD-2019 мог попасть в Ухань по вине американских военных.

«Когда в США появился нулевой пациент? Инфицировано сколько людей? В какие больницы они были доставлены? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны!» — говорится в сообщении чиновника.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

