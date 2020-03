США должны снять санкции в отношении Ирана, которые мешают стране бороться с распространением коронавируса. С таким призывом выступил в понедельник советник иранского президента Хесамеддин Ашена.

«Отмените проклятые санкции, которые мешают нам бороться с коронавирусом», — написал он в Twitter.

При этом Ашена отметил, что «чем больше заболевание распространится в Иране, тем больше шансов, что оно достигнет других стран». «Вирус является международной проблемой», — сказал он.

По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.

.@realdonaldtrump: Don’t you understand that coronavirus is an international problem? The more it spreads here, the more likely it is to spread there! Don’t wait for an invitation to help contain the virus, lift the damn sanctions, which is impeding us from tackling it swiftly!

— Hesameddin Ashena (@hesamodin1) March 2, 2020