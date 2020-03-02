США должны снять санкции в отношении Ирана, которые мешают стране бороться с распространением коронавируса. С таким призывом выступил в понедельник советник иранского президента Хесамеддин Ашена.

«Отмените проклятые санкции, которые мешают нам бороться с коронавирусом», — написал он в Twitter.

При этом Ашена отметил, что «чем больше заболевание распространится в Иране, тем больше шансов, что оно достигнет других стран». «Вирус является международной проблемой», — сказал он.

По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.

Minval.az