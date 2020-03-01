Тегеран считает, что Соединенные Штаты не имеют права подписывать мирные соглашения, касающиеся Афганистана, с радикальным движением «Талибан», а мир в этой стране может быть достигнут только на основе межафганских переговоров.

Об этом говорится в специальном заявлении МИД Ирана, передает ТАСС.

Иран убежден, отмечается в заявлении, что Соединенные Штаты «не имеют юридического права подписывать мирное соглашение с «Талибан» или определять будущее Афганистана». В документе указывается, что, по мнению Ирана, «прочное мирное соглашение в Афганистане может быть достигнуто только на основе межафганского диалога с участием всех политических групп, включая талибов». МИД также указал, что при подготовки мирных договоренностей «должны учитываться интересы соседних с Афганистаном государств».

Как считают в Тегеране, «Организация Объединенных Наций обладает соответствующими возможностями для содействия межафганским переговорам, а также для контроля и обеспечения выполнения достигнутых соглашений».

В заявлении также отмечается, что «присутствие иностранных войск в Афганистане незаконно и является одной из основных причин войны и отсутствия безопасности в этой стране». Вывод этих сил имеет важное значение для достижения мира и безопасности в республике, и любые действия, которые послужат основой для вывода этих сил, будут способствовать миру в этой стране, говорится в документе.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Подписи под документом поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения, глава катарского политического офиса мулла Абдулла Гани Барадар. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения «Талибан» и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Переговоры между «Талибаном» и другими афганскими сторонами, отмечается в документе, должны начаться 10 марта.

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