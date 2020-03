Картина «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа получила «Золотого медведя» — главный приз 70-го Берлинского кинофестиваля. Церемония вручения наград состоялась вечером 29 февраля.

Приз за режиссера, которому запрещен выезд из страны, получила его дочь Баран Расулоф.

Гран-при жюри под руководством Джереми Айронса достался фильму «Никогда редко иногда всегда» американки Элизы Хиттман, передает портал «Meduza.io».

Лучшим режиссером стал южнокореец Хон Сан Су (фильм «Женщина, которая убежала»), а лучшими сценаристами — братья Дамиано и Фабио Роберто ДʼИнноченцо («Плохие сказки»). «Серебряных медведей» за лучшую актерскую работу удостоились Элио Джермано («Я хотел спрятаться») и Паула Бер («Ундина»).

Приз за выдающиеся художественные достижения получил Юрген Юргес, оператор фильма «Дау. Наташа».

Спецприз 70-го Берлинале достался картине «Удалить историю».

