Президент США Дональд Трамп снова повторил сцену с обниманием американского флага на конференции Союза американских консерваторов.

После двухчасовой речи он подошел к флагу на сцене и с довольным выражением лица обоими руками обнял его. После этого Трамп поцеловал его и только потом покинул зал.

Аналогичная сцена произошла в 2018 году, жест Трампа стал мемом. После этого Белый дом опубликовал поздравление с Днем флага в 2019 именно с этим мемом.

День американского флага совпадает с днем рождения Трампа – 14 июня.

Trump mauling the American flag is not normal grown up behaviour

— Nicola Ní Mhistéil (@serentrippety) February 29, 2020