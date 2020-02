Meghan, the Duchess of Sussex, waves as she leaves a department store after launching the Smart Works capsule collection in London, Thursday, Sept. 12, 2019. (AP Photo/Frank Augstein)

Бездомный брат супруги принца Гарри, 53-летний Том Маркл, обвинил сестру в игнорировании проблем собственной семьи, сообщает The Sun.

По словам Тома, он оказался без дома после увольнения и расставания с невестой. В настоящее время мужчина вынужден жить с престарелой матерью.

Брат Меган Маркл заявил, что причиной потери работы стала его знаменитая фамилия. Он признался, что ассоциирование его с Меган «почти разрушило» ему жизнь.

При этом, отметил Том, Меган Маркл регулярно участвует в благотворительности, но никак не помогает своей собственной семье.

Minval.az