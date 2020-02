В Лондоне совершено нападение на людей с ножом. Пострадало несколько человек. Преступление признано терактом. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на полицию города.

Large police presence in #Streatham — air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o

В Скотленд-Ярде рассказали, что нападение было совершено сегодня на юге столицы в районе Стретем. Преступник был застрелен на месте.

#BREAKING: London’s Metropolitan Police say they are currently dealing with a stabbing incident in #Streatham; At least 3 injured pic.twitter.com/TKNN36tvuQ

