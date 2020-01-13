В Иреване дан старт очередному этапу исторического вандализма. Здесь «вынесен приговор» садам Далма (Долма баглары) — возможно, последнему «осколку» исторической застройки Иревана. На их территории собираются прокладывать окружную автодорогу, на другой части создавать этакий «исторический Диснейленд».

Напомним: речь идет о садах, которые были заложены у стен Иреванской крепости еще в момент ее основания. Как сквозь зубы признают даже армянские специалисты, «до того, как стать столицей, Иреван утопал в садах», а среди местных садов и виноградников можно отыскать образца таких сортов винограда и плодовых деревьев, которые официально считаются «утерянными». По сути дела, эти сады вместе с существующими на их территории, скажем так, «хозяйственными постройками» и оросительными каналами, проложенными как минимум в XVIII веке, представляли собой ценнейший памятник истории и архитектуры. Несмотря на все процессы урбанизации ХХ века, сады Далма в Иреване просуществовали вплоть до распада СССР. Здесь даже существовал совхоз.

Но затем, уже в девяностые, сады Далма начали планомерно вырубать. Участки земли отдавали частным лицам, на их территории возникали жилые дома. Исторические памятники — древние постройки — разрушались. И вот теперь остатки садов решили просто «добить», проложив через них окружную автодорогу.

И как это все объяснить? Сады Далма просто не выдержали столкновения с растущим городом? Звучит как бы убедительно, но не для Армении с ее сокращающимся населением. И не для Иревана, где в метро ходят поезда из двух вагонов. Не говоря о том, что в мире предостаточно примеров сохранения «зеленых островков» в городской черте, начиная от парка Анакостия в Вашингтоне и заканчивая московским Ботаническим садом на месте «Аптекарских огородов».

В реальности сады Далма стали жертвой агрессивной политики армянской верхушки именно в силу своей исторической значимости. Напомним: с того момента, как Иреван был провозглашен столицей Армении, здесь начался процесс планомерного уничтожения исторической застройки этого города, которая слишком уж явно свидетельствовала о его мусульманском, то есть азербайджанском прошлом. В результате были безжалостно разрушены Эриванская крепость, ханский дворец, шесть из семи местных мечетей, жилые дома, бани-хаммамы…

Садам Далма вначале придумали новую «биографию», восходящую к Урарту и «крепости Эребуни». Но, во-первых, получилось неубедительно: сохранившиеся в них постройки были слишком убедительным и слишком неудобным свидетельством. Во-вторых, сами сады начали приходить в упадок — из Армении в ходе этнических чисток азербайджанцев были попросту изгнаны изгнаны те, кто заботливо ухаживал за этими садами на протяжении поколений, так что многовековая преемственность садоводства была прервана и утеряна. И самое главное, «добивать» сады Далма в Иреване начали после того, как в Азербайджане заговорили о подлинной истории этого города. Вот и ведут себя в Иреване именно так, как и полагается, пардон, криминально-террористическим группировкам, когда им «наступают на пятки» полицейские или, скажем, Интерпол — убирают свидетелей. Даже если эти свидетели — не люди, а сады. Так что в этом историческом вандализме все сильнее проскальзывает самый обычный страх. В Армении понимают, что, затеяв процесс силовой перекройки границ на основе псевдоисторических фейков, подложили бомбу под собственную страну. Просто потому, что Азербайджан может предъявить уже не фейковые доказательства, что Армения создана на исторических азербайджанских землях. Особенно если это еще будет подкреплено оружейными аргументами посерьезнее хрестоматийного заряда соли, угрожающего любителям чужих садов.

Только вот вряд ли у Армении получится удрать от такого сценария по проложенной через сады Далма окружной дороге.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az