Руководитель США Трамп выступил с заявлением о том, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Об этом он написал в Twitter.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» — написал он прописными буквами.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

