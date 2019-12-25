У кого «отжала особняк» Нюта Федермессер?

Российская общественность обсуждает громкий скандал. В столице РФ жертвой «рейдерского захвата» стала 11 московская гинекологическая больница, расположенная, на свое несчастье, в весьма соблазнительном месте — в старинном особняке в центре Москвы. А вот в роли заказчика захвата чужой собственности выступила…госпожа Нюта Федермессер, руководитель Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы. Напомним: это та самая Нюта Федермессер, которая по инициативе и по приглашению супруги премьер-министра Армении Анны Акопян в числе других российских активисток вроде Улицкой или Киры Альтман посетила оккупированный Карабах. Тогда, напомним, это «женское миротворчество», начавшееся с провокации, получило весьма жесткую оценку в Азербайджане, дам внесли в список нежелательных персон и закрыли им въезд в нашу страну, а эксперты и журналисты задавали вполне логичные вопросы: что это за миротворчество, если оно начинается с провокационного вояжа на чужие захваченные земли?

И вот теперь госпожа Федермессер переносит технологии «отжима» чужой собственности на московские улицы. Еще в начале декабря коллективу 11 гинекологической больницы — а это почти сотня человек — объявили, что больница закрывается на капитальный ремонт, здание, где она расположена, не соответствует никаким стандартам, лечить людей здесь нельзя. Врачам и медсестрам посоветовали уволиться по собственному желанию. Никаких документов — ни о ремонте, ни о грядущих компенсациях, ни о будущем трудоустройстве — врачам тоже не показали. Увольняться добровольно врачи и медсестры отказались. Тем более что больница уже пережила одну попытку своего закрытия в рамках российской «оптимизации здравоохранения». Сотрудники требуют ясности от своего руководства, организовали профсоюз. Несколько дней назад общее собрание коллектива закончилось вызовом Росгвардии.тСлухи, что на самом деле больница, расположенная в соблазнительном старинном особняке в центре Москвы, стала жертвой чьих-то имущественных аппетитов, появились сразу. Но теперь уже сама Нюта Федермессер подтвердила, что здание 11 московской гинекологической больницы отдадут ее Центру паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы. Да еще и попеняла журналистам, которые — какое вопиющее самоуправство! — посмели защищать врачей. И вообще, попечительница хосписов не понимает: почему это врачи и медсестры недовольны? «Около 70 человек, работающие сегодня на Щипковском переулке — это же все главврачи города ждут, что какие-то вакансии закроются. Их готовы трудоустроить, куда угодно. Да, не всех вместе, но всех по специальности, и всех в Москве. А почему надо всех вместе? Вам шашечки или ехать?»

Но вот в чем дело. Хосписы, «сестринские койки» — все это в мегаполисе, конечно, нужно, но стоит ли ради них закрывать больницу? Дело даже не в том, что «трудоустроены», как разглагольствует Нюта Федермессер, будут далеко не все, что за бортом гарантированно останутся пенсионеры, которые продолжали работать в родном спаянном коллективе, но найти новую работу вряд ли смогут, те, кого в Москве именуют «лицами предпенсионного возраста», наконец, те, кому просто не повезет, что для многих «новое место» обернется потерями в зарплате или даже необходимостью тратить на дорогу два часа вместо 10 минут, и что обещанное «всех в Москве» не исключает, что вместо Щипки теперь придется ездить в Южное Бутово или Чертаново и уж точно потеряется слаженность больничной «команды». По-настоящему пострадавшими окажутся пациенты, вернее, пациентки и их еще не родившиеся дети. Медработники уверены: закрывать больницу ни в коем случае нельзя. Гинекологические стационары в Москве есть, но они «задыхаются» от наплыва пациенток. К тому же врачи знают: порой решающим для спасения жизни женщины и ее еще не родившегося ребенка оказывается именно то, успеют ли ее довезти до больницы и до врачей.

Но самое главное, отталкивает лексикон госпожи Федермессер: «На здание на Щипке претендовал еще кожвендиспансер. Им бы тоже подошло. Но мы отжали. Спорили и отжали, — заявляла госпожа Федермессер. —Хороший особнячок. Центр». Словом, попечительница хосписов и изъясняется на языке «братков-пехотинцев» лихих девяностых, и действует так же, выбрасывая на улицу и врачей, и пациентов просто потому, что ей приглянулся старинный особняк. И самое главное, после соучастия в провокационном вояже в оккупированный Карабах по приглашению госпожи Акопян как-то неудивительно, что попечительница хосписов оказалась банальной любительницей «отжимать» чужое. Просто законы в нашем мире или уважают, или нет. И если госпожа Федермессер считала вполне нормальным, что у Азербайджана «отжимают» Карабах и прилегающие к нему районы, то стоит ли удивляться, что она посчитала вполне нормальным «отжать» городскую больницу уже для себя?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az