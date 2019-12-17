Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мировому сообществу следует расширить оказание помощи беженцам и принимающим их странам.

Как передает ТАСС, с таким заявлением он выступил во вторник в Женеве на Глобальном форуме по беженцам.

«Сейчас более, чем когда-либо, нам необходимо международное сотрудничество и практические, эффективные ответы [на вопросы, волнующие беженцев и принимающих их общин] «, — сказал он. По словам генерального секретаря, мир должен поблагодарить страны, принимающие у себя большие группы беженцев, однако «благодарности недостаточно, и в нынешнее время нестабильности международному сообществу следует больше сделать» для их поддержки. Речь идет как о финансовой помощи, так и содействии планам экономического развития.

Гутерриш напомнил, что сейчас в мире насчитывается более 70 млн человек, вынужденно покинувших свои дома. Свыше 25 млн из них нашли приют вне границ своих государств. «В то время, когда право на убежище подвергается атаке и так много дверей закрыты для беженцев, когда так много беженцев-детей заключены под стражу и разделены со своими семьями, мы должны подтвердить человеческие права беженцев», — отметил административный глава всемирной организации, призвав заниматься глубинными причинами, вынуждающими людей покидать родину.

В Глобальном форуме по беженцам (16-18 декабря), который проводится впервые, участвуют представители стран — членов всемирной организации, международных структур, бизнеса, гражданского общества, а также беженцы и апатриды. Они подведут первые итоги выполнения Глобального договора о беженцах, одобренного в декабре 2018 года Генеральной ассамблеей ООН. Российскую делегацию возглавляет первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. Конференция организована ООН при содействии Швейцарии как принимающей страны, а также Германии, Коста-Рики, Пакистана, Турции и Эфиопии. Среди участников форума — высокопоставленные представители этих государств, включая турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

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