Глава Пентагона США Марк Эспер опубликовал кадры первого испытания баллистической ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена договором РСМД. Видео он разместил на своей странице в Twitter.

На кадрах виден запуск ракеты с земли и ее полет в небе.

В твите Эспер также поздравил команду с запуском ракеты, который состоялся меньше, чем за 9 месяцев после того, как США заявили о готовности выйти из ДРСМД . Он отметил, что обычно, на подобные испытания уходит около 24 месяцев.

Испытание проводилось на неядерном оснащении с авиабазы «Ванденберг» в Калифорнии.

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 12 декабря 2019 г.