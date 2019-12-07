Дипломатия подводит итоги очередного раунда переговоров по карабахскому урегулированию — на сей раз в Братиславе. В столице Словакии главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь при министре по Европейским и иностранным делам Франции Жан-Батист Лемуан и исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Фил Рикер — распространили специальное заявление. Главы делегаций с удовлетворением отметили «относительно низкий уровень насилия на линии соприкосновения и государственной границе», упомянули «гуманитарные меры», в том числе обмен журналистами, и констатировали, что «такие усилия играют важную роль в создании атмосферы, способствующей предметным переговорам по достижению мирного урегулирования». Но самое главное, на сей раз дело не ограничилось риторикой о благих намерениях. Главы делегаций подчеркнули, что «статус-кво является неприемлемым и не может быть военного решения конфликта», и призвали стороны «вести добросовестные переговоры по существу без искусственных задержек или условий».

Но самое главное, Лавров, Лемуан и Рикер выступили с весьма жестким и по сути адресным призывом: «Сопредседатели, главы делегаций, настоятельно призывают стороны безотлагательно предпринять конкретные шаги по выполнению ранее достигнутых соглашений о гуманитарных мерах и мерах безопасности. Принимая во внимание ужасные человеческие страдания погибших, мы призываем стороны удвоить усилия, чтобы помочь Международному комитету Красного Креста в обмене данными о пропавших без вести лицах, как об этом заявили два лидера на саммите в Париже в октябре 2014 года».

Понятно, что призыв этот адресован Армении. Именно она, напомним, сорвала намечавшийся в регионе обмен военнопленными. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в своем выступлении на СМИД ОБСЕ в Братиславе, напомним, отметил «дело Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые были взяты в заложники Арменией и подверглись пыткам и другим унижениям. Армения упорно отказывается освободить их, даже на основании принципа «всех на всех»».

И если теперь появляется столь адресное и жесткое заявление глав делегаций стран-сопредседателей — это уже более чем серьезный сигнал для Армении. Тем более что дипломатия — это «искусство нюансов». И здесь между «призываем» и «настоятельно призываем» — дистанция огромного размера.

Поясним. Обмен «всех на всех» для Азербайджана и Армении далеко не «равноценный». Наша страна готова освободить пойманных «на горячем» диверсантов. А армянские оккупанты еще с 2014 года незаконно удерживают гражданских лиц — Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, схваченных в оккупированном Кельбаджарском районе при попытке посетить могилы своих родственников и увидеть родное село, вернее, то, что от него осталось. Еще один наш соотечественник — Гасан Гасанов — был убит. Аскерова и Гулиева подвергли пыткам и издевательствам, организовали судебный фарс, где обвинили и в «терроризме», и в «диверсионной деятельности».

А теперь Армения не просто отказывается их освобождать или менять. Дело Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева — это вопиющий случай применения на государственном уровне «политтехнологий» террористов. Точнее, захвата заложников. Не будем углубляться в историю международного терроризма и напоминать, что впервые эту тактику применили именно армянские террористы-дашнаки еще в 1896 году, захватив заложников в Оттоманском банке в Стамбуле. Важно другое. Власти уже сегодняшней Армении с самого начала «прозрачно намекали» Азербайджану, что, дескать, обсуждать вопрос освобождения или обмена Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева надлежит не с Иреваном, а с созданным Арменией в Ханкенди оккупационным режимом, который здесь именовали не иначе чем «Арцахом». Рассчитывая при этом, что стремление освободить своих граждан заставит Азербайджан пойти на прямые переговоры с Бако Саакяном и компанией.

Но если теперь главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ на форуме в Братиславе выступают со столь жестким и «адресным» заявлением, это означает, что тактика захвата заложников на мировой арене не прошла. Игра «шашлычной недодиктатуры» в «независимость Арцаха» — тем более. И, наконец, если Армения проигнорирует настоятельный призыв, озвученный главами делегаций, это вряд ли останется без последствий. В том числе и потому, что Азербайджан получает моральное право существенно расширить спектр тех мер, которые наша страна может применить для освобождения своих граждан. А в Баку, напомним, своих не бросают.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az