Мужчина, устроивший стрельбу в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния, задержан, сообщает шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева, передает РИА Новости.
«Обновленная информация о стрельбе в Saugus High: подозреваемый взят под стражу и доставлен в местную больницу», — заявил Виллануева.
В свою очередь телеканал NBC со ссылкой на источники сообщает, что мужчина скончался от огнестрельного ранения.
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Стрельба произошла в средней школе в Калифорнии в городе Санта-Кларита, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ABC7.
Инцидент произошел в 8.00 утра по местному времени (20.00 бак.вр.).
Подозреваемый в настоящее время не задержан. Подробного описания стрелявшего нет, отмечается, что на нем черная одежда.
Учеников эвакуировали. Сообщается, что ранения получили 7 человек.
В офисе шерифа жителям посоветовали оставаться в домах.
Students evacuate after shooting at Saugus High School in Santa Clarita, California. https://t.co/D6PjO6Y4F7 pic.twitter.com/YD3iGA7Ol5
— NBC News (@NBCNews) 14 ноября 2019 г.