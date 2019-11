Мужчина, устроивший стрельбу в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния, задержан, сообщает шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева, передает РИА Новости.

«Обновленная информация о стрельбе в Saugus High: подозреваемый взят под стражу и доставлен в местную больницу», — заявил Виллануева.

В свою очередь телеканал NBC со ссылкой на источники сообщает, что мужчина скончался от огнестрельного ранения.

***

Стрельба произошла в средней школе в Калифорнии в городе Санта-Кларита, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ABC7.

Инцидент произошел в 8.00 утра по местному времени (20.00 бак.вр.).



Подозреваемый в настоящее время не задержан. Подробного описания стрелявшего нет, отмечается, что на нем черная одежда.

Учеников эвакуировали. Сообщается, что ранения получили 7 человек.

В офисе шерифа жителям посоветовали оставаться в домах.

Students evacuate after shooting at Saugus High School in Santa Clarita, California. https://t.co/D6PjO6Y4F7 pic.twitter.com/YD3iGA7Ol5

— NBC News (@NBCNews) 14 ноября 2019 г.