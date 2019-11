Портал BuzzFeed составил список из 50 лучших музыкальных клипов последнего десятилетия.

Каждое выбранное видео в рейтинге сопровождалось статистикой просмотров. Так, в число главных видео 2010 вошел клип Адель Rolling in the Deep, у которого 1,6 миллиарда просмотров.

В 2011 году среди выбранных роликов самым популярным оказался Somebody That I Used To Know исполнителя Gotye (1,2 миллиарда просмотров).

За 2012 год самой известной стала работа Пинк Try (404 миллиона просмотров). В 2013 году лидером оказался Wrecking Ball артистки Майли Сайрус (1 миллиард просмотров).

За 2014 год большее число зрителей набрал клип Chandelier от Sia (2,1 миллиарда просмотров). В следующем году лидером стал Джастин Бибер с видео на песню Sorry (3,2 миллиарда просмотров).

Minval.az