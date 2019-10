Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал снимок, на котором запечатлена пострадавшая при операции по ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади раненая собака.

Американский лидер отметил, что пес великолепно поработал во время операции.

«Мы рассекретили фотографию замечательного пса (кличка не рассекречена)», — написал Трамп.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 октября 2019 г.