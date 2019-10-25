Армянским оккупантам удалось завести в захваченный Карабах очередных иностранных гостей — на сей раз в эпицентре скандала оказалась делегация французского региона Франции Овернь-Рон-Альпы во главе с Лораном Вокье. Более того, делегаты даже умудрились подписать с оккупационным режимом, созданным Арменией в Ханкенди, декларацию о дружбе.

Конечно, переоценивать значение этого документа вряд ли стоит. Прежде всего, вопросы «признания», «непризнания» и тем более пересмотра границ не решаются на уровне муниципалитетов. И самое главное, французские административные суды раз за разом аннулируют подобные «декларации о дружбе», признавая их не соответствующими правовым нормам. Здесь, конечно, уместно задать вопрос, не являются ли недавние шумные нападения то на редакцию еженедельника Nouvelles d’Arménie (Новости Армении), то на действующий в Севре армянский колледж Самуэль Мурат классическим «поджогом рейхстага» и попыткой при помощи дешевых провокаций мобилизовать общественное мнение и взять реванш за серию судебных катастроф. Или с изрядной долей иронии поинтересоваться, в курсе ли мсье Вокье, что только на прошлой неделе административный суд Лиона аннулировал незаконное «соглашение о побратимстве» между французским городом Bиллербан с «муниципалитетом» находящегося под оккупацией Армении города Шуша — как уточнило агентство Франс Пресс, в заявлении суда говорится, что судьи посчитали, что этот договор подписан без учета международных обязательств Франции, а также противоречит закону. Овернь-Рон-Альпы, конечно, провинция, но вряд ли настолько. Впрочем, скорее всего, Лоран Вокье в курсе судебных новостей — просто пока эта декларация будет опротестована и отменена, голоса местных армян упадут в его электоральную копилку. Что и в какую еще копилку при этом упадет, уточнять не будем.

Однако важно другое. Выступая на брифинге после подписания этой скандальной декларации, Масис Маилян, помпезно именующий себя «министром иностранных дел» никем не признанного «государства», в очередной раз коснулся темы аэропорта в оккупированном Карабахе, того самого, который во всех международных авиационных документах называется Ходжалинским, но сами оккупанты называют его «Степанакертским». Как уверял Маилян, вопрос задействования этого аэропорта по-прежнему в повестке дня. А затем включил «дипломатию ябед»: «Как известно, аэропорт не функционирует по той причине, что Азербайджан использует свое членство в ИКАО и создает препятствия. Тем самым они продолжают политику изоляции в отношении «народа Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Уверен, что вы слышали озвучиваемые властями Азербайджана угрозы сбивать в том числе гражданские самолеты, если они появятся в небе Карабаха. Это неприемлемый подход, который препятствует реализации основных прав «арцахцев», в частности, права на свободу передвижения».

Конечно, в цивилизованном мире известно: Карабах — это территория Азербайджана, воздушное пространство над ним тоже принадлежит нашей стране, и летать там, а тем более создавать аэропорты не получится. Тем более что вряд ли сегодня кто-то заблуждается, Азербайджану или Армении принадлежит господство в воздухе. По поводу сбитых гражданских самолетов армянским оккупантам тоже лучше бы помолчать. Потому как именно они в марте 1994 года сбили в небе над Карабахом иранский гражданский самолет, доставлявший на родину из Москвы членов семей иранских дипломатов — и это не считая нескольких сбитых вертолетов, и военных, и гражданских. В их числе — сбитый 20 ноября 1991 года у села Каракенд Ми-8, на борту которого находилась представительная делегация азербайджанских государственных деятелей – генеральный прокурор Азербайджана Исмет Гаибов, госсекретарь Тофик Исмаилов, министр внутренних дел Магомед Асадов, журналисты Осман Мирзоев, Алы Мустафаев и другие. А 28 января 1992 года армянские террористы сбили еще один гражданский вертолет «МИ-8», следующий из Агдама в Шушу. Погибли 44 человека — 3 члена экипажа и 41 пассажир, включая женщин и детей.

Тем более вряд ли помогут апелляции к «свободе передвижения» и прочим красивым лозунгам. Международного права никто не отменял. Тем более никто не отменял границ, в том числе границ воздушного пространства. Есть, конечно, международные авиатрассы, пересекающие несколько границ, но здесь на каждый рейс составляется план полета, каждый «борт» ведут по оговоренному коридору диспетчеры, передавая из рук в руки. А неизвестно откуда взявшийся «залетный гость» считается нарушителем — со всеми вытекающими. Тем более что по засветке на радаре не всегда можно определить, что это летит — гражданский самолет, военно-транспортный «борт» с десантом или вообще бомбардировщик с полной загрузкой. Наконец, 11 сентября 2001 года мир, простите за цинизм, мог убедиться, что захваченные террористами гражданские лайнеры тоже могут использоваться как оружие. Три тысячи погибших на земле — не тот факт, который можно проигнорировать. Так или иначе, сегодня, согласно международной практике, с нарушителем сначала пытаются выйти на связь и идентифицировать. Затем — принудить к посадке. А если не получается, то сбивают. Кроме того, согласно правилам ИКАО, полеты гражданских самолетов над зоной боевых действий вообще категорически запрещены — здесь всегда велик риск той самой «ошибки идентификации», когда гражданский борт могут принять за военный и сбить. И совершенно необязательно, что потом извинятся.

Все это, конечно, приводилось и в официальных источниках, и в СМИ многократно. И по меньшей мере не случайно, что в 2011 году, когда в оккупированном Карабахе громко возвестили о «восстановлении аэропорта», тогдашний президент Армении Серж Саргсян пообещал, что 9 мая того же года он будет первым пассажиром рейса Ереван-«Степанакерт», но затем о своем обещании постарался забыть. Потому как очень уже понял, что в этом случае или самолет будет сбит, или в случае принудительной посадки Серж Азатович окажется или на скамье подсудимых в Баку — за Ходжалинский геноцид.

Но…зачем о вводе аэропорта в действие в оккупированном Карабахе заговорили теперь? Можно, конечно, отмахнуться: в конце концов, не исключено, что верхушка ханкендинского оккупационного режима просто не хочет признавать свой провал. Но еще несколько месяцев назад нешуточную активность вокруг «Степанакертского аэропорта» развернуло армянское лобби в США, попытавшись протащить через конгресс запрет поставлять Азербайджану средства ПВО. Сегодня, комментируя заявление Маиляна, ереванские эксперты вспомнили, как в 2015 году пытались предложить России воспользоваться этим аэропортом для обеспечения своей воздушной операции в Сирии. Тогда они нарвались на холодный отказ. Но теперь в Ереване уже рассуждают, что «сейчас в Сирии другие времена», «Армения представлена в Сирии на государственном уровне в формате гуманитарной миссии, тем самым получив свой геополитический голос», и вообще «руководство Армении сейчас обладает совершенно иным политическим ресурсом».

Насчет «политического ресурса» нынешнего руководства Армении, конечно, можно поспорить. Тем более что ни на востоке, ни на западе эту страну просто не воспринимают всерьез. Другое дело, что нынешнему армянскому руководству, как показали и демагогические высказывания Пашиняна в стиле «Карабах — это Армения, и точка!», и еще раньше — судебная атака на действующего на тот момент генсека ОДКБ, и сорванный тендер по закупке оружия, остро недостает, как бы это повежливее, «политических тормозов». И хотя бы минимального умения просчитывать результаты собственных действий. А в такой ситуации, да еще на фоне явного внутриполитического обострения, по ту сторону линии фронта вполне могут решиться на очередную воздушную провокацию. И к такому сценарию надо просто быть готовыми — и на уровне МИДа, и в боевых порядках сил ВВС и ПВО.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az