Неожиданный поворот вокруг временной приостановки операции турецкой армии «Источник мира» в северной части Сирии можно считать победой дипломатии. Обмен твит-любезностями между президентом Реджеп Тайип Эрдоганом и Дональдом Трампом свидетельствует, что при наличии воли и решительного настроя политики могут договариваться.

Но в данном случае не совсем понятно, что помешало сторонам с самого начала прийти к согласию. То ли Запад не до конца верил, что Анкара сделает обещанное и приступит к зачистке, или же у противников турецкого плана имелся свой вариант вмешательства в дела региона, и они не отважились его реализовать. В любом случае ни у кого, в том числе, и Эрдогана, не было никаких иллюзий относительно безмерных симпатий европейцев и американцев к курдам, которых на Западе всегда воспринимали в качестве полезного компонента ближневосточной игры.

Другое дело Турция, для которой этот вопрос в силу его аффилированности с глобальной террористической сетью, всегда представлял собой реальную угрозу, и с ним все время приходилось сталкиваться в остро проблемном ключе.

Если бы не вмешательство внешних сил, он бы себя давно изжил. Многие влиятельные государства приняли за правило кормить курдские сепаратистские и террористические организации с рук, чтобы в нужное время воспользоваться их услугами. Но после известных событий в регионе, особенно после того, как террористический поезд забуксовал в Сирии, а все это было в едином контексте проекта «арабская весна», многое из тайного сделалось явным.

Как только маски сошли с лиц, и фигуранты ближневосточной игры осознали, что из себя представляет взращенный региональный террористический спрут и за кем он охотится, произошла коренная перемена в мыслях и подходах.

Анкара на своем опыте познала, чего стоят заверения западных политиков относительно будущего Ближнего Востока. На излете второго президентского срока Барака Обамы Эрдоган открыто пошел в атаку против Вашингтона, обвинив его в немыслимых просчетах и нечестной игре. Отчасти турецкий лидер своим обвинительным заключением еще и списал на партнера некоторые собственные промахи. Главное из них была в том, что Анкара на первых порах исключительно положилась на Вашингтон и следовала в фарватере его политики. Но когда стало очевидно, что коллективный Запад под видом демократического переформатирования Востока затеял многомерную войну всех против всех, чтобы заполучить выхолощенный ареал и выстроить на нем новую геополитическую архитектуру, Турция сделала судьбоносный вывод.

Настрой Анкары сегодня более чем здравый. Он дал понять Западу, что не приемлет деления террористов на хороших и плохих, и что борьба с ними не может вестись избирательным образом. Для установления мира и стабильности в регионе нужна прозрачная среда, когда никто не станет укрывать позиции и опорные пункты тех, кто настроен на разрушительность.

Анкара дала всем знать, что отныне полагается только на себя, и в таком вязком вопросе, как преодоление рисков, исходящих от хорошо вооруженных и подготовленных военизированных формирований, нужна бескомпромиссность.

Начало операции и стало моментом истины, когда посыпавшиеся с Запада угрозы и предупреждения угодили в пустоту. Анкара показала, что не вынашивает альтернативных вариантов и никакие угрозы, и увещевания не свернут его с избранного пути.

США согласились с подходом Анкары по созданию зоны безопасности, и тот факт, что турки договорились с США о разоружении курдских формирований, говорит о том, что Запад понес еще одно поражение на Ближнем Востоке, вынужденно согласившись с позицией влиятельного регионального государства.

Стали известны подробности договоренностей между Анкарой и Вашингтоном, которые в 13 пунктах предусматривают полный вывод отрядов сирийского крыла террористических организаций РКК – YPG из трансграничных с Турцией Сирии. Тяжелое вооружение, военная инфраструктура, созданная террористами с участием западных и израильских инструкторов, другое снаряжение, которое было в руках курдских формирований, изымается.

Означает ли это, что приграничная полоса постепенно превратится из зоны повышенной опасности в зону де-эскалации? В теории да, потому что предусматривается также возвращение мирных жителей в места постоянного обитания.

И потом, США признали обоснованность беспокойства Турции в связи с положением вдоль сирийской границы. Это еще и означает, что Турция и США продолжат борьбу с террором на северо-востоке Сирии.

Но есть один принципиальный вопрос, пока не имеющий ясного ответа – снимается ли с повестки пункт о создании независимого курдского государства. Ведь именно он и вынашивался Западом в целях создания надежного плацдарма для размещения интересов Вашингтона, Европы, Израиля и послушных арабских государств, которые исправно отчисляли средства на любые прихоти боссов.

По-видимому, резкий поворот Турции в сторону своих нетрадиционных партнеров, в числе которых Россия, Катар, отчасти Иран и другие, стал напоминанием Западу, что у Анкары неплохой задел диверсификации, и в случае крайней необходимости Эрдоган воспользуется запасными вариантами.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az