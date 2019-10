Президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана не быть упертыми: решить сирийский вопрос мирным путем и «не подводить мир». Об этом хозяин Белого дома написал турецкому лидеру в письме за день до начала турецкой операции в Сирии, сообщает CNN.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt

— Trish Regan (@trish_regan) 16 октября 2019 г.