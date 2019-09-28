Станет ли одним из его способов открытый террор?

20 сентября в Азербайджане отметили четвертьвековой юбилей «Контракта века» — соглашения с ведущими нефтяными компаниями мира на разработку месторождений «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», положившего начало «третьему нефтяному буму» и показавшего принципиальную возможность работы «большого нефтяного бизнеса» в Азербайджане. Сегодня, когда «Контракт века» уже полностью выполнен, построен и действует магистральный нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан», а 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое Соглашение о совместной разработке месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли», забавно читать выкладки российских экспертов начала девяностых. Они, напомним, с пеной у рта доказывали, будто бы никакой «серьезной» нефти на Каспии уже нет, никакой большой бизнес, ну, конечно, за вычетом российского, в «бывшую южную республику» не придет, что западные нефтяные компании изображают активность, но реальных денег вкладывать не собираются, а уж проект трубопровода Баку-Джейхан исключительно «политический», а значит, «нежизнеспособный».

Сегодня, впрочем, в центре внимания уже газ, точнее, «контракт XXI века» на разработку месторождения Шах-Дениз и «Южный газовый коридор». Так, выступая на Втором каспийском бизнес-фоурме, проходящем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель помощника госссекретаря США Джордж Кент выразил надежду на успешную реализацию энергетических проектов в регионе, в частности — строительство Трансадриатического газопровода, который должен стать частью «Южного газового коридора». «Этот газопровод обеспечит поставки энергоносителей из Каспийского региона на Балканы и укрепит европейскую энергетическую безопасность, которую пытается монополизировать в своих интересах Россия». И особо подчеркнул, что страны Каспийского региона должны уделять самое пристальное внимание обеспечению безопасности своей транспортной инфраструктуры и систем связи.

А вот тут надо поподробнее.

В те дни, когда в Азербайджане отмечали свой День нефтяника и четвертьвековой юбилей «Контракта века», российские СМИ радостно сообщили: Болгария, член ЕС и НАТО, присоединилась к строительству «Турецкого потока». Прокремлевские эксперты были единодушны: Европе без российского газа ну никак не обойтись, это зловредные США стремятся вытеснить Россию с европейского рынка, пытаясь заставить местных потребителей перейти на американский сжиженный газ, но Болгария смело противостоит американскому давлению и т.д..

Правда, искать поводы для оптимизма и изображать хорошую мину приходится при очень плохой игре. Россия стремительно теряет позиции на рынке юга Европы. Так, если в 2018 году РФ поставила в Турцию примерно 47-48% из общего объема ее газового импорта, то уже в первом полугодии нынешнего года доля России сократилась до 34%. Московские эксперты винят во всем американский сжиженный газ. В самом деле, Турция сократила импорт трубопроводного газа на 18%. Но при этом поставки трубопроводного газа из Азербайджана в тот же период выросли на 38%. Более того, падает импорт российского газа и в других странах региона — Греции (-12,7%) и той самой Болгарии(-17,4%), где возобновилась стройка «Турецкого потока». При этом Греция собирается получать до 1 млрд куб. м. в год по Трансадриатическому газопроводу — а это часть «Южного газового коридора». На свой миллиард «кубов» азербайджанского газа рассчитывает и Болгария. Проще говоря, отказываются Турция, Греция и Болгария не просто от трубопроводного, а именно от российского газа. Чего, по совести говоря, после серии попыток «давить» при помощи газа на конечных потребителей следовало ожидать.

Здесь, конечно, уместно вежливо поинтересоваться, куда и зачем Россия при таком раскладе стремится протянуть свой «Турецкий поток». Но куда важнее другое. Российские эксперты могут, конечно, заострять внимание на американском газе, а про поставки из Азербайджана упоминать поменьше. Но вряд ли в Москве действительно не понимают, что на рынке Южной Европы азербайджанский газ — это уже реальная и значимая альтернатива российскому. И уж тем более вряд ли забыли предысторию самого проекта «Турецкий поток». Напомним: он пришел на смену «Южному потоку», задуманному Россией вместе с «Северным потоком» еще после первого киевского Майдана с политической, точнее, карательной целью — обойти Украину, отказаться от экспорта газа в Европу по ее территории, развязать себе руки в газовом шантаже Киева и заодно лишить Украину доходов от газового транзита. Но после старта азербайджанского «Южного газового коридора» от «Южного потока» пришлось публично отказываться. Об этом в Кремле не очень любят говорить вслух, но экспортные обязательства и планы «Газпрома» превышают реальный потенциал российских газовых месторождений, и «Южный поток» задумывался по большей части под планы закупать газ с азербайджанского месторождения «Шахдениз» и перепродавать его в Европе уже от своего имени. Но в Баку сделали выбор в пользу своего независимого экспорта, так что России пришлось свои планы пересматривать. Более того, несмотря на помпезные стройки, реальные перспективы экспорта газа по «Турецкому потоку» в Европу остаются весьма туманными — притом что этот проект не сталкивается с таким же «санкционным» и судебным противодействием, как «Северный поток-2». В те же дни, когда российские эксперты старательно искали повод для оптимизма в болгарском этапе стройки «Турецкого потока», по проекту «Северного потока-2» был нанесен болезненный удар. «Газпрому» ограничили долю в использовании газопровода Opal. А это значит, что придется увеличивать объемы транспорта газа через Украину. Более того, на строительство «Северного потока-2» не дает согласия Дания, что грозит срывом графика строительства. При этом на «северном» рынке Россию теснит газ из Норвегии.

Принято считать, что страсти по «Северному потоку» не то чтобы очень сильно затрагивают Азербайджан. Но, как проговариваются эксперты, и этот проект создавался в немалой степени под туркменский газ. Но если теперь Транскаспийский газопровод станет реальностью, а туркменский газ уйдет в азербайджанский Южный газовый коридор, то под вопросом окажется еще один российский «карательный газопровод».

И вот на этом фоне российский «минобороновский» телеканал «Звезда» в очередном своем документальном фильме вдруг огорошил аудиторию заявлением: оказывается, еще в годы существования СССР зловредное ЦРУ ни много ни мало устраивало диверсии на советских экспортных газопроводах, идущих в Европу!

Но, если речь ищет о столь серьезном обвинении, то где хоть какая-то конкретика? Где материалы расследования и суда? Почему доблестным советским спецслужбам не удалось взять ни одного диверсанта «на горячем»? По какой таинственной причине об этих диверсиях, если они действительно имели место, упорно молчала советская пресса? И самое главное, по какой причине на фоне нынешней «газовой войны» российские федеральные каналы заговорили о «диверсиях на газопроводах»? И если уж совсем откровенно, то не готовит ли Москва общественное мнение своей страны к тому, что уже в ближайшее время одним из инструментов «газовой войны» станет террор?

А теперь — небольшая ретроспектива. В середине декабря 2017 года взорвался газовый хаб в австрийском местечке Бумгартен. Один человек погиб, 18 получили ранения. Взрыв назвали следствием технической неисправности. Только вот «рванула» газораспределительная площадка, через которую прокачивалось до трети российских поставок газа в Европу. Именно сюда РФ рассчитывала дотянуть «Турецкий поток». И взрыв этого хаба в разгар зимних холодов и политической пикировки очень уж напоминал этакий «месседж»: посмотрим, как долго вы продержитесь без российского газа и как быстро забудете о поиске альтернатив. Можно, конечно, назвать это «очередной конспирологической байкой», но зимой 2005-2006 годов Россия в рамках своей первой газовой войны взвинтила цены на «голубое топливо» для его непокорных потребителей, в том числе для Грузии. В Тбилиси в ответ не стали ни паниковать, ни умолять Москву вернуть старые тарифы, ни обещать скорректировать внешнюю политику. Но в январе 2006 года, тоже в разгар зимних холодов, “неизвестные террористы” взорвали обе «нитки» трубопровода, и основную, и резервную, и заодно магистральную ЛЭП. И вот это уже мало похоже на «техническую неисправность» или «совпадение». Наконец, точно так же технической неисправностью называли и взрыв на нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан в августе 2008 года — пока через шесть лет, в декабре 2014 года, в СМИ не «утекли» данные о кибератаке, за которой, вполне возможно, стоял Кремль, о таинственных персонажах в униформе без знаков различия, мелькнувших вблизи трубопровода, о пропавших 60 часах записи камер видеонаблюдения…

И нынешнее тиражирование российскими СМИ «страшилок» про американских диверсантов на трубопроводах слишком уж напоминает подготовку общественного мнения к использованию «диверсионной тактики» уже в нынешней «газовой войне». В том числе и потому, что опыт такого рода у российских силовиков есть. А вот других способов избежать поражения в конкурентной борьбе у Кремля не просматривается.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az