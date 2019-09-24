Сейм Литвы одобрил проведение расследования в отношении депутата Ирины Розовой, которую подозревают в угрожающих стране связях с российскими дипломатами. Решение было принято во время прошедшего во вторник заседания литовского парламента, трансляция которого доступна на YouTube, сообщает Лента.ру.

Решение о проведении расследования поддержали 86 депутатов, против высказался только один. Еще 12 человек воздержались. Исполнением решения сейма займется парламентский комитет по нацбезопасности и обороне (КНБО). Розову подозревают в контактах с российскими дипломатами, несущими угрозу национальной безопасности страны. Поводом для обвинений стало письмо грузинского парламентария, который просил обратить внимание на участие Розовой в скандальной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.

Литовский парламент в своем расследовании должен будет выяснить, имели ли место со стороны российских дипломатов и силовиков попытки влияния на Розову и других литовских политиков и госслужащих. Выводы ведущей расследование комиссии, которые должны быть обнародованы до 1 декабря, смогут быть использованы при процедуре лишения депутатского статуса.

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