Анатомия очередной провокации — со стороны Еревана и не только

В школах Азербайджана — первый день нового учебного года. Сели за парты и ученики школы в селе Алибейли Гахского района, где преподавание ведется на грузинском языке. На строительство ее нового здания распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева из резервного фонда главы государства было выделено 1 млн манат. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Леван Харатишвили выразил благодарность президенту Азербайджана и заверил: «Правительство Грузии придает большое значение строительству нового здания для грузиноязычной школы в Гахском районе Азербайджана». Это, конечно, показательный штрих в двусторонних отношениях Баку и Тбилиси, но, уверены эксперты, по-настоящему их цементирует экономика. Где теперь намечается новое поле для сотрудничества — глубоководный порт Анаклия.

Поясним. В Тбилиси называют строительство порта Анаклия «проектом века» и выражают уверенность, что он усилит транзитную роль страны, привлечет дополнительные инвестиции и положительно скажется на экономике страны.

Проект глубоководного порта в этом регионе был задуман еще во времена Михаила Саакашвили. Церемония закладки первого камня его строительства состоялась уже после победы «Грузинской мечты» — 24 декабря 2017 года. Оператором и инвестором порта стала американская компания SSA Marine, которая является оператором 250 терминалов портов по всему миру, и как ожидается, уже в 2021 году новый порт начнет функционировать.

Мэтью Брайза, бывший посол США в Азербайджане, отмечал в одном из своих интервью: «Стратегически порт Анаклия меняет для Грузии правила игры. Он открывает ей прямой доступ к крупномасштабным перевозкам со всего мира. Порт превратит Грузию в глобальный торговый хаб, что будет иметь большое значение с точки зрения укрепления ее суверенитета, независимости и безопасности».

Сегодня, однако, вокруг этого проекта нарастает нервозность. Власти Грузии начали расследование против соучредителей одного из основных девелоперов порта —TBC Holding — Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. На фоне скандала консорциум покинул другой ключевой акционер – американская компания Conti International Group. Хазарадзе учредил общественное движение в поддержку порта Анаклия и даже провел его презентацию.

Но на этом фоне провокационную возню против порта Анаклия начали в Армении, Причем особую активность проявляют здесь близкие к команде Пашиняна СМИ, которые еще недавно принято было считать прозападными. Ереванские эксперты, рассуждая о проекте порта Анаклия и перспективах политического движения, основанного Хазарадзе, глубокомысленно изрекают: дескать, «революция роз, оторвав Грузию от России, бросила ее в экономические объятия Турции и Азербайджана», Батуми «на деле стал турецко-азербайджанским городом» и т.д. А затем, возвестив ни много ни мало о возможности новой революции, уже под руководством Хазарадзе, намекают: «Что успеет захватить Баку до революции в Грузии?»

Здесь бы, конечно, посоветовать ереванским «экспертам» немного попридержать коней. И напомнить, что Азербайджан последовательно выступает на международной арене за уважение территориальной целостности государств и неприкосновенность признанных границ и считает недопустимым их силовую перекройку. И уж точно Армения — не та страна, которой стоит пытаться читать кому-то мораль. Армения, напомним, не только совершила агрессию против Азербайджана, но и открыто предъявляет претензии к Грузии на регион Самцхе-Джавахети. Теперь аппетиты распространяются уже и на столицу страны —Тбилиси. Да и захват грузинского Лори в начале ХХ века тоже дает здесь изрядную пищу для размышлений.

Другое дело, что Еревану уж очень хочется вбить клин в добрые отношения Баку и Тбилиси. Вот и старается пашиняновская пресса, изыскивая поводы для провокационной возни. Сначала здесь пугали всех и вся «турецкой и азербайджанской экспансией». В Грузии почему-то не испугались. Совсем недавно армянские эксперты усиленно раздували страсти вокруг монастырского комплекса Кешикчидаг, или Давид Гареджи, пытаясь довести дело до полноценного конфликта. Не вышло: и в Баку, и в Тбилиси предпочли решать свой пограничный спор в тишине и и в прямом, и в переносном смысле отодвинуть от границы радикалов. Теперь в центре внимания оказался порт Анаклия.

Строго говоря, армянские и околоармянские эксперты уже пытались пугать слабонервных и не очень осведомленных: дескать, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс «лишает грузооборота грузинские порты». Задумка примитивная и неубедительная, но раздували ее старательно. Пиар-кампания предсказуемо «схлопнулась». Но сегодня за «реанимацию темы» взялись уже с другим расчетом.

В самом деле, понятно, что порт Анаклия строится с расчетом не на «внутригрузинские» (для них с избытком хватит Поти и Батуми), а именно на транзитные возможности Грузии. А вот эти транзитные возможности уже целиком и полностью «завязаны» на Азербайджан с его транскаспийской паромной переправой и новым торговым портом. А значит, «выходом» на Центральную Азию, Афганистан, Казахстан и Китай. И грузинские политики знают, о чем говорят, когда предупреждают, что без добрых отношений с Азербайджаном не будет и инвестиций в порты Грузии. Да, пока что прямых инвестиционных проектов в Анаклии у нашей страны нет — в отличие от Поти. Но, во-первых, транзитную географию никто не отменял. А во-вторых, и «в-главных», Азербайджан — крупнейший инвестор в экономику Грузии.

И да, еще одна деталь. В том же интервью Мэтью Брайза весьма прозрачно намекнул, кому этот проект ну очень не нравится: «Анаклия сведет на нет влияние, которые Россия, возможно, попытается оказать на Грузию. Именно поэтому Россия ненавидит этот проект». Впрочем, как уверен Брайза, использовать военную силу для срыва этого проекта РФ не станет. Но, добавим от себя, остается еще вариант очередных провокаций, причем «под чужим флагом». Армения со своей зоологической ненавистью к Азербайджану — прямо-таки идеальный «форпост для отмазки» и неплохой инструмент для операций под чужим флагом. Только вот…кого и в чем эта жиденькая «дымовая завеса» может убедить? И на этом фоне вряд ли стоит удивляться, что вся примитивная пиар-стратегия банально тонет в грузинском глубоководном порту.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az