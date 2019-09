США и Израиль могут заключить договор о о взаимной обороне, сообщил в Twitter глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, этот вопрос был главной темой обсуждения во время его телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп подчеркнул, что в случае достижения сделки она еще больше укрепила бы «прочный союз между двумя странами».

Он также выразил намерение продолжить переговоры по этому вопросу на Генассамблее ООН в конце сентября.

«Рассчитываю продолжить эти обсуждения после выборов в Израиле, когда мы встретимся в ООН позднее в этом месяце!» — написал президент.

