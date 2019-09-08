Интервью Minval.az с известным российским актером Кириллом Рубцовым:

— Добро пожаловать в Баку!

— Спасибо! Город ваш невероятно красив – это я успел заметить еще по дороге из аэропорта в гостиницу. В Баку удивительным образом сочетаются несколько веков, современные постройки органично гармонируют с прошлым. Не смог отказать себе в удовольствии пройтись по улицам Старого Города.

— А ведь мы с Вами в некотором роде соседи. По гороскопу. Вы Cтрелец, я Cкорпион. В гороскопе Стрельца написано — «Люди, рожденные под этим знаком всегда открыты для общения, дружелюбны и прямолинейны. Замечательный ум, развита коммуникабельность»…Кроме того людей творческого склада по жизни сопровождают всякого рода знаки свыше, подсказки… Так ли это?

— Тут отношение неоднозначное. С одной стороны мы, актеры, не обходим стороной гороскопы, всякого рода случайности, совпадения. С другой стороны я понимаю, что с человеком происходит только то, во что он верит.

— То есть сам человек как бы подготавливает свое будущее.

— Конечно же! Скажу более – в жизни со мной происходили случаи, которые совершенно определенно доказали – потустороннее существует! Я не хочу углубляться в тему в рамках проводимого интервью, ибо это связано с событиями трагическими. Но могу совершенно определенно сказать – все то, что называют «сверхъестественное» существует, и ошибка закрывать на это глаза, всегда нужно прислушиваться к своим ощущениям. Меня, например, преследует число «13». Любимое число Евгения Вахтангова, кстати (смеется) . Он сидел на 13-м кресле, и это исторический факт, оно сохранилось до сих пор. Куда бы я не приехал, «13» ненавязчиво напоминает о себе. Я даже живу в Москве на 13-м этаже. Похороны моей мамы были 13-го числа (Вздыхает). То есть я уже привык , что по жизни число «13» меня сопровождает постоянно.

— Посещаете ли Вы церковь?

— К церкви у меня свое отношение. Я не верю в «дедушку с бородой», который живет наверху и грозит нам оттуда пальцем. Я верю в существование энергии. Но это не значит, что я не бываю в церкви. Мне нравится архитектура, сама атмосфера, царящая в храме, запах ладана. Но захожу я туда не для того, чтобы что-то просить, скорее поразмышлять, находясь внутри произведения искусства. Есть Вселенная, которая существует по своим законам, и тот хаос, что происходит на Земле управляется вселенной и формируется в некую систему.

— Я уже успел заметить Вашу нагрузку — Вы служите в театре им. Вахтангова, возглавляете С.А.Д. (Содружество Актеров Драмы), снимаетесь в телевизионных проектах. А каковы приоритеты в Вашей нагрузке — что в первую очередь, что во вторую, а что в третью? Или приходится все делать одновременно?

— Здесь, как мне кажется нельзя упускать из виду текущий момент. Если в театре, скажем, дела идут в виде вялого процесса, и в это время поступает предложение сниматься в кино, то неразумно от него отказываться, нужно быть там, где тебя ждут, и где ты нужен. То же по поводу театра – если я на месте, и у меня есть роль – прекрасно, если же нет, то значит в данный момент надо накопить силы для нового спектакля. Видите ли, потоки энергии постоянно меняются, к примеру, сегодня она у меня есть на мой театр, надо выпустить еще один спектакль, ибо мы уже давно ничего не выпускали, и назрела необходимость. Повторюсь в формулировке – «перетекание энергии». Не могу сказать, что чему-то отдаю предпочтение. А вот когда много снимаешься в кино, то начинаешь понимать, что твоя профессия проверяется именно в театре. Ибо в кино на разных дублях можно что-то доделать, доработать, докрутить, в театре же не так. Вышел на сцену — будь добр сыграй, и за этим стоит огромный труд. Несколько месяцев работы над спектаклем, рождение и фиксирование каждой эмоции, чувства, жеста.

Вообще же в кино и в театре разный принцип существования. В театре мало прожить, нужно еще и донести свои эмоции до последнего ряда, до балкона. И тут присутствует некая техника преувеличения, задействуются все человеческие ресурсы. Кино же – это бег на короткие дистанции, допущенную ошибку можно подправить в следующем дубле. И если в театре присутствует некая мера условности, то в кино это недопустимо, если это не жанровое кино, в кино работают типажи.

— Насколько Вы скрупулезны в выборе той или иной роли?

— Тут надо уточнить – разговор идет о театре или о кино. Если речь идет о кино, то я в основном соглашаюсь, ибо в театре мы занимаемся искусством, а кино нас кормит. Печально, но сегодняшняя действительность такова, что на деньги, зарабатываемые в театре прожить непросто, а кино это все-таки наш хлеб. Но, конечно, существует небольшой процент вероятности отказа, когда я понимаю, что мне будет стыдно за сыгранную роль.

Другое дело театр. Я понимаю, что нельзя соглашаться на любые роли, потому, что этот спектакль ты будешь играть годами. В кино проще – отснялся и забыл. Театр же –долгоиграющая пластинка. Тебе с этим жить. И есть ли смысл мучиться, это же все-таки твоя жизнь… И потому надо больше думать о том, что играешь в театре. Если я понимаю, что мне роль не нравится, то либо ухожу сразу, либо прошу второй состав.

— Вы ведь не только актер, но еще и режиссер. Как Вы поступите, если увидите, что на площадке режиссер, ведущий проект ошибается в видении того или иного персонажа, и эта ошибка очевидна?

— Я актёр. Не режиссер. И пока не стремлюсь им стать. В нашей профессии всегда должен быть контакт с режиссером, театр и кино — не только твоё или режиссёрское творчество, — это сотворчество. Если же этого не происходит, то, как говорится, все будет очень плохо. У меня был случай, когда с режиссером не случилось понимания. Причем это главная роль, что само по себе подразумевает тесный контакт и общение с режиссером. А получилось наоборот – я был в контакте со всеми, кроме него. Работа казалась сущим адом, я с нетерпением ждал окончания съемок.

— Были связаны обязательствами по контракту?

— Конечно. Мы уже отсняли часть фильма, надо было либо менять режиссера, либо тянуть лямку до победного конца.

Я всегда стараюсь быть честным, как с собой, так и с другими, задаю вопросы касаемые персонажа, пытаюсь максимально приблизить его к себе, соединить со своей болью, оправдать его поступки, кого — то, наверное, это может напрягать, но как правило всегда находится компромисс с режиссером. Всегда стараюсь предлагать варианты, к примеру, отработаем один дубль по-твоему, а один по-моему, в этом как мне кажется и находится компромис.

— Чуть о телевизоре — остается ли на него время?

— На телевизор времени решительно не хватает, да и не хочется загружать свой мозг агрессией и неправдой. График мой был таков, что просто не позволял мне этого делать. Вот, к примеру, были гастроли в Китай три недели, потом прилетел в Москву на неделю, закрыли сезон, затем улетел на съемки в Киев, и уже три месяца там живу, почти каждый день снимаем, и ни времени, ни сил, ни желания на телевизор не остается. Так же и в эмоциональном плане – лучше ничего не смотреть, а копить энергию для следующего рабочего дня.

— Не возникало ли у Вас желания встать по ту сторону камеры и снять свою работу, пусть это будет короткий / полный метр, или сериал?

— Мне более интересно продюсирование. Найти материал, собрать команду, написать план и начать вместе творить. Мне кажется это и есть самое настоящее творчество. То есть не только найти деньги (смеется). А быть режиссером — это как бы не совсем мое.

— То есть Вы по большей части организатор.

— Нет. Я по большей части актёр. Мне интересно играть, но я умею убедить, могу повести за собой, заставлю поверить мне. Но все это благодаря тому что я актёр , а это азартная профессия.

— И в театре, и на съемочной площадке часто происходят курьезы. Порой актеры подшучивают друг над другом, порой режиссеры, чтобы раскрепостить актеров создают смешные ситуации. Можете ли припомнить хотя бы один подобный случай?

— Мы часто раскалываемся, когда не знаем как оправдать ситуацию, текст, мизансцену. Если задача поставлена четко, то ты веришь в ситуацию на сто процентов и живёшь в кадре. Чаще возникают такие случаи, когда кто-то из актеров может зажаться. Но мы поставлены в такие условия, когда снимать надо быстро, на съемки дается очень мало времени. За день нужно отснять очень много сцен, и нет времени кого- то успокаивать и раскрепощать. Это обычно происходит в институте. А в кино сейчас нужны профессионалы, которые пришли, сделали свое дело и ушли. Это достаточно жестокая профессия. Но мы сами ее выбрали. Не выучил текст, не можешь оправдать, зажался — тебя просто заменят другим актёром. Времени возиться с тобой сейчас нет.

— Говорят, что досуг для творческого человека- это накопление впечатлений для последующей реализации. Что Вы любите делать на досуге, есть ли какие — то хобби, увлечения?

— У меня уже год не было отдыха, я жду хотя бы нескольких дней чтобы куда-то улететь… Вообще очень люблю путешествовать. Мне нравится быть на природе, созерцать какие-то красивые ее уголки. Это создает массу хороших впечатлений, дает некую подзарядку, которой я очень долго живу. Любимое место — Италия. Она прекрасна, она разная везде, с удивительными людьми, природой, морем, озёрами, горами, кухней и колоритом.

— Блиц. Короткий вопрос — короткий ответ. Любимый фильм. Любимая книга. Любимая музыка.

— (Улыбается ) Ох уж эти блицы… Фильмов много. Невозможно выбрать, все они в разных жанрах. Я дико люблю фильмы Вуди Алена. Я дико люблю Мэрил Стрип и все что она делала и делает. Будь то фильм «Мосты округа Мэдисон» или комедия «Смерть ей к лицу». Я люблю фильмы Звягинцева. Очень! Многое у Ларса Фон Триера. Его «Догвиль», «Танцующая в темноте», «Меланхолия» — мои фавориты. Тарантино прекрасен. С таким юмором и вкусом. Если говорить о моих личных актерских предпочтениях, из жанров предпочту трагедию. Посмеяться ведь можно и на улице, а в театр люди приходят за эмоциями, очищением. Очиститься же можно только через страдание. И артисты, проживая свою роль, если хотите «обнуляются».

Что до книг – я стараюсь читать не только сценарии и пьесы. Читать классику необходимо, чтобы говорить и мыслить. С детства очень люблю «Маленького принца». Часто читаю эту книгу друзьям, там есть несколько мест, прямо до слез, ком подступает к горлу. Умная, чистая трогательная, тонкая, философская книга.

Что до музыки, я наверное старею (вздыхает) но в последнее время слушаю только джаз и классику. Если раньше я понимал что есть поп-культура и в ней происходит много интересного, то сейчас я не знаю и половины этих новых «звезд», их стало столько, что недолго и запутаться. Может в силу возраста мне кажется, что все они одинаковые. А джаз и классика – совершенно другое дело. Я даже спортом могу заниматься под классическую музыку (смеется).

— Ваши пожелания самому себе, своим зрителям, тем читателям, которые будут читать эту публикацию.

— Я как-то слушал лекцию нейролингвиста Татьяны Черниговской, она сказала замечательную фразу, которая совершенно перевернула мое сознание: «Как я проживу свою единственную жизнь». Тут слово «единственную» ключевое. Не просто, как я проживу свою жизнь, а свою единственную жизнь! Другой нет и не будет! Мы живем сейчас свою лучшую и единственную жизнь! И это нужно всегда помнить, об этом надо задумываться – как мы ее проживем? Не упускаем ли какие-то возможности и шансы? Ставим ли перед собой какие-то цели? Другой жизни не будет, надо делать все и сейчас! Все попробовать, все увидеть, но ни на чем не зацикливаться. И ничего не откладывать на завтра. Есть только сегодня!

Беседовал Мурад Шахбази

Фото:Дмитрий Александров

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