Голливудский актер Джон Траволта на вручении престижной премии MTV Video Music Awards перепутал певицу Тейлор Свифт с ее имитатором-трансвеститом. Последний снялся в ее клипе на песню ou Need to Calm Down. Ролик с конфузом актера набрал больше миллиона просмотров.

Известно, что Свифт была удостоена статуэтки в номинации Лучший видеоклип. Траволту пригласили вручить награду победительнице.

John Travolta mistook Jade Jolie for Taylor Swift when handing over the award for ‘Video of the Year.’ 😂 pic.twitter.com/z8MsJtcp1V — Pop Crave (@PopCraveMusic) 27 августа 2019 г.

Когда имя было объявлено, на сцену поднялась команда исполнительницы, включая Джоша Грина (трансвестита). Поскольку он вышел на сцену раньше певицы, Джон Траволта изначально принял его за артистку и попытался вручить награду ему.

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