Голливудский актер Джон Траволта на вручении престижной премии MTV Video Music Awards перепутал певицу Тейлор Свифт с ее имитатором-трансвеститом. Последний снялся в ее клипе на песню ou Need to Calm Down. Ролик с конфузом актера набрал больше миллиона просмотров.

Известно, что Свифт была удостоена статуэтки в номинации Лучший видеоклип. Траволту пригласили вручить награду победительнице.

John Travolta mistook Jade Jolie for Taylor Swift when handing over the award for ‘Video of the Year.’ 😂 pic.twitter.com/z8MsJtcp1V

— Pop Crave (@PopCraveMusic) 27 августа 2019 г.