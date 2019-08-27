Голливудский актер Джон Траволта на вручении престижной премии MTV Video Music Awards перепутал певицу Тейлор Свифт с ее имитатором-трансвеститом. Последний снялся в ее клипе на песню ou Need to Calm Down. Ролик с конфузом актера набрал больше миллиона просмотров.

Известно, что Свифт была удостоена статуэтки в номинации Лучший видеоклип. Траволту пригласили вручить награду победительнице.

Когда имя было объявлено, на сцену поднялась команда исполнительницы, включая Джоша Грина (трансвестита). Поскольку он вышел на сцену раньше певицы, Джон Траволта изначально принял его за артистку и попытался вручить награду ему.

Minval.az