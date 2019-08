Премьер-министр Британии Борис Джонсон положил ногу на журнальный столик в Елисейском дворце, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Busines Insider.

Это произошло во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Данный поступок сразу раскритиковали в социальных сетях.

Так, биограф британского премьера Соня Пернелл написал в своем твиттере об этом грубо и неловко.

«Представьте себе, если бы Макрон поставил ногу на стол в Букингемском дворце», — прокомментировал он.

Участник кампании Brexit Даррен Граймс же предположил, что этой фотографией Джонсона хотел продемонстрировать силу в переговорах с Европейским Союзом.

Позже в Сети появилось видео, из которого стало ясно, что фотография абсолютно безобидна, и лидеры просто шутили об использовании стола в качестве скамеечки для ног.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4

— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) 22 августа 2019 г.