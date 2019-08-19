В Исландии 18 августа устроили «похороны» Огйокудля — первого в стране крупного ледника, который был признан мертвым из-за глобального потепления. Огйокудль образовался около 700 лет назад. По данным NASA, в 1901 году его площадь составляла 15 квадратных километров, сейчас — менее одного квадратного километра. В 2014 году он был признан мертвым льдом (так называют остатки ледника, прекратившего движение). Об этом пишет «Медуза».

Церемония прощания с Огйокудлем прошла на вершине вулкана Ог, которую покрывал ледник. На ней присутствовали около 100 человек. Среди них были исследователи в области экологии из Исландии и США, а также политики, в частности, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и Мэри Робинсон — экс-президент Ирландии и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека, которая занимается защитой окружающей среды.

Участники «похорон» устроили минуту молчания и установили на вершине вулкана мемориальную табличку с посланием потомкам. «Огйокудль — первый исландский ледник, потерявший статус ледника. В ближайшие 200 лет такая же участь ожидает все наши ледники. Этот памятник здесь, чтобы показать, что мы знаем, что происходит и что нужно сделать. Только вам дано узнать, сделали ли мы это», — гласит табличка. Снизу написано «415 ppm CO2». Это отсылка к рекордному уровню двуокиси углерода в атмосфере, зафиксированному в мае 2019 года.

Табличка стала первым в мире памятником леднику, потерянному из-за глобального потепления, заявил AFP специалист по антропологи из Университета Райса в Техасе Саймин Хау. В 2018 году он вместе с коллегой Домиником Бойером снял документальный фильм про Огйокудль; именно они предложили устроить «похороны» ледника. «Я надеюсь, эта церемония вдохновит не только нас здесь в Исландии, но и остальной мир. Потому что происходящее здесь — лишь одно из проявлений климатического кризиса», — заявила глава правительства Исландии Катрин Якобсдоттир.

Огйокудль 14 сентября 1986 года

Огйокудль 1 августа 2019 года

Накануне церемонии прощания с ледником Якобсдоттир написала в The New York Times колонку, посвященную опасности глобального потепления. В ней говорится, что ледники занимают 11% территории Исландии; наибольшего размера они достигли в конце XIX века, после чего стали таять — особенно быстро в последние 20 лет. Аналогичные процессы происходят по всему миру, что оказывает негативное влияние на глобальную экосистему, повышает уровень мирового океана и увеличивает риск возникновения тайфунов и ураганов.

Ледники тают из-за роста температуры на Земле. Этому способствует выброс в атмосферу парниковых газов — в первую очередь двуокиси углерода. По оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), без резкого снижения выбросов парниковых газов до конца XXI века температура на планете вырастет на два градуса Цельсия. Такого потепления ледники не выдержат, предупредила Якобсдоттир.

Она напомнила, что правительство Исландии в 2018 году приняло новый план по сохранению окружающей среды, предполагающий снижение выбросов двуокиси углерода до нуля к 2040 году, — и призвала усилить борьбу с потеплением по всему миру. «Большие и малые народы, деловые круги и правительства, сообщества и отдельные люди — мы все должны сыграть свою роль. Мы знаем, что происходит и что нужно делать. Помогите нам сохранить лед в Исландии», — написала Якобсдоттир.

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