В США к врачам обратился мужчина, у которого окостенел член. Таких случаев в медицинской литературе известно не более 40. Патология обнаружилась случайно, и пациент предпочел не лечиться.

Как передает Газета.ру, в одну из Нью-Йоркских больниц обратился мужчина с жалобами на боль в колене после падения. Во время обследования врачи выяснили, что у него есть проблема посерьезнее — член мужчины постепенно превращался в кость. Случай они описали в журнале Urology Case Reports.

63-летний мужчина прогуливался с тростью, споткнулся и упал, приземлившись на ягодицы. Никаких серьезных травм он не получил, но вскоре после падения его стала беспокоить боль в левом колене, с которой он и обратился к врачам.

Во время осмотра он не жаловался на боль в области гениталий, врачи не выявили никаких припухлостей, выделений или других подозрительных признаков. Однако, сделав рентген тазовой области, они обнаружили, что вдоль полового члена мужчины сформировалась «обширная, похожая на бляшку область кальцификации».

Пациента, однако, диагноз никак не смутил. Убедившись, что его колено в норме, он отказался от дальнейшего лечения.

Не исключено, что ему придется вернуться позже — такие образования склонны со временем разрастаться, принося сильную боль.

Окостенение полового члена происходит крайне редко — в медицинской литературе описаны менее 40 подобных случаев. Зачастую оно связано с болезнью Пейрони — заболеванием, при котором член искривляется из-за фиброзных изменений в белковой оболочке. Точная причина болезни неизвестна, но обычно ее связывают с повторяющимися микротравмами пещеристых тел. Стадия острого воспаления может проявляться болью в половом члене в покое и болезненной эрекцией, а также появлением мягких бляшек и искривлением члена. Около 30% пациентов с болезнью Пейрони страдают эректильной дисфункцией.

Ранее предполагалось, что окостенение полового члена — эволюционное явление, ведь у некоторых животных, в том числе большинства приматов, есть бакулюм, длинная кость в тканях члена.

Однако дальнейшие исследования опровергли эту версию, когда стало известно о связи окостенения с травмами.

Для уточнения размеров и положения отложений кальция используются УЗИ и ультрасонография (УЗИ с помощью эндоскопа). Обычно при диагностике пациент получает препараты, вызывающие эрекцию — это позволяет более точно оценить состояние органа и выяснить, есть ли искривление.

Единственный способ избавиться от бляшек — операция, при которой они иссекаются. После этого нередко требуется пластика в месте дефекта. Операция Несбита позволяет выпрямить член — при ней иссекаются ткани в месте напротив точки максимальной деформации, однако теряется часть его длины.

При образованиях небольшого размера, которые не мешают вести половую жизнь, пациенты наблюдаются у врача. В случае болей они принимают анальгетики, также рекомендованы местные инъекционные средства. Иногда применяется ударно-волновая терапия — по заявлению врачей, она снижает чувствительность нервных окончаний, тем самым избавляя от боли.

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