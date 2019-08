Танкер, который был задержан ранее на этой неделе силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), принадлежит Ираку. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По имеющейся информации, представитель КСИР объявил, что нефтеналивное судно, которое было задержано по подозрению в контрабанде топлива, «является иракским танкером».

The first video of an oil tanker seized by the #IRGC in the Persian Gulf as it was smuggling #fuel to some Arab countries. #OilTanker #PersianGulf #Iran pic.twitter.com/kyPSFG3P14

— Press TV (@PressTV) 4 августа 2019 г.