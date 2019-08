В Сети появилось видео с президентом США Дональдом Трампом, на котором он произносит официальную речь в Вирджинии. В ролике показано, как в определенный момент происходит казус — небольших размеров жук оказывается в волосах политика и начинает по ним ползать.

Видео набрало свыше 330 тысяч просмотров и множество ретвитов, отмечает «Корреспондент».

Несмотря на насекомое, Трамп продолжал невозмутимо говорить свою речь, не прервавшись ни на секунду. Пользователям Сети пришлось видео по душе. Многие принялись шутить по этому поводу.

«Бедный жук, он просто пытается выяснить, на каком фрукте он приземлился: оранжевый, но не такой сладкий, как обычно», — отметил один из пользователей.

The US President managed to finish a speech in Virginia without being distracted by what appears to be a bug crawling through his hair.

Read today’s top stories here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/8ntFVaSoPm

— Sky News (@SkyNews) 30 июля 2019 г.