Более 353 млн деревьев высадили в Эфиопии за 12 часов. Власть считает, что таким образом установлен новый мировой рекорд. Об этом пишет CNN.

Эта акция по высадке деревьев является частью инициированной премьер-министром страны Абием Ахмедом кампании по восстановлению лесных массивов «Зеленое наследие». Цель кампании — высадить 4 млрд деревьев за сезон дождей, который длится с мая по октябрь.

#GreenLegacy is a vision for the next generation. It is creating a blueprint for them and showing them the way. #GreenEthiopia #HealthyEthiopia 🇪🇹 pic.twitter.com/TFudQhiAKc

— Amir Aman, MD (@amirabiy) 29 июля 2019 г.