Поклонники и не только подвергли критике публикуемые в соцсетях отрывки из жизни певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Многие считают, что она ловит хайп и вообще поступает неискренне.

Очередным поводом для критики стало непонятное «дрыганье» Бузовой во время концерта в столице Азербайджана.

Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram видео своего танца, когда она не сумела сдержаться, и начала пританцовывать под песню «Крошка моя» на фестивале в Баку, сообщает онлайн-издание «Московский комсомолец».

«Сегодня был вечер танцев под любимых артистов» — начала свой пост Бузова. На видео прыгает и машет руками, видно, что её обуревают эмоции.

Однако поклонники не оценили танец Бузовой. Появились комментарии критического характера, один из которых звучит так: «Агония». «Бедная несчастная брошенная женщина, как тебя выворачивает» — подписал другой пользователь. «Платье из клеенки, прыгает старушка», «Руками вечно махает как деревенщина», «У сережки на левом ухе большого круга не хватает, потеряла» — пишут люди.

Minval.az