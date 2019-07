View this post on Instagram

Сегодня был вечер танцев под любимых артистов 💃🏻💃🏻🕺🏻 Уже много лет дружим с Серёжей @sezhukov 🤗 Как всегда поднял весь зал 💪🏻 Под его хиты невозможно не танцевать 😍 А мы счастливые и уставшие едем спать 😴 Завтра концерт и съемки 👻 Но об этом я буду думать завтра 🤪 А сейчас я хочу сказать : Спасибо Баку ❤ #жара2019