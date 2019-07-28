Поклонники и не только подвергли критике публикуемые в соцсетях отрывки из жизни певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Многие считают, что она ловит хайп и вообще поступает неискренне.
Очередным поводом для критики стало непонятное «дрыганье» Бузовой во время концерта в столице Азербайджана.
Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram видео своего танца, когда она не сумела сдержаться, и начала пританцовывать под песню «Крошка моя» на фестивале в Баку, сообщает онлайн-издание «Московский комсомолец».
«Сегодня был вечер танцев под любимых артистов» — начала свой пост Бузова. На видео прыгает и машет руками, видно, что её обуревают эмоции.
Однако поклонники не оценили танец Бузовой. Появились комментарии критического характера, один из которых звучит так: «Агония». «Бедная несчастная брошенная женщина, как тебя выворачивает» — подписал другой пользователь. «Платье из клеенки, прыгает старушка», «Руками вечно махает как деревенщина», «У сережки на левом ухе большого круга не хватает, потеряла» — пишут люди.
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Сегодня был вечер танцев под любимых артистов 💃🏻💃🏻🕺🏻 Уже много лет дружим с Серёжей @sezhukov 🤗 Как всегда поднял весь зал 💪🏻 Под его хиты невозможно не танцевать 😍 А мы счастливые и уставшие едем спать 😴 Завтра концерт и съемки 👻 Но об этом я буду думать завтра 🤪 А сейчас я хочу сказать : Спасибо Баку ❤ #жара2019